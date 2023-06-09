«من ـ إلى».. نافذة على مشهد دبي الفني المتفرد

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أن معرض «من ـ إلى» يمثل نافذة على المشهد الفني المتفرد في دبي.

ونوهت إلى أن كافة القطع الفنية تعكس ما يتمتع به أفراد أسرة «دبي للثقافة» من طاقات إبداعية مميزة، وتمثل تجارب استثنائية ومُلهمة تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة للمبدعين، لافتة إلى أن المعرض يهدف إلى التعريف بمجموعة من أصحاب المواهب الرائدة والناشئة ويمكنهم من عرض إنتاجاتهم أمام شرائح المجتمع المختلفة.

تنوع

جاء ذلك خلال افتتاح هالة بدري، «معرض من ـ إلى» الذي تنظمه «دبي للثقافة» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ويستمر حتى 30 يونيو الجاري.

حيث تحتفي الهيئة من خلاله بمواهب موظفيها وإبداعاتهم في مجالات فنون الرسم والتصوير، والفن الرقمي والوسائط المتعددة، وتصميم المجوهرات وفن الألياف، والنحت والحرف اليدوية، وصناعة الخزف والطباعة وغيرها. ويأتي المعرض الذي تضمن أكثر من 90 عملاً تحمل بصمات نحو 47 موظفاً، في إطار حرص الهيئة على تعزيز مناخات الإبداع في دبي، وتشجيع أصحاب المواهب من الرواد والناشئة.

وخلال زيارتها التي رافقها فيها المديرون التنفيذيون في الهيئة، أشادت هالة بدري بمجموعة الأعمال الفنية والإبداعية التي تضمنها المعرض الذي تعبر «دبي للثقافة» من خلاله عن مساعيها الهادفة إلى تمكين قطاع الثقافة والفنون في دبي وإثراء مشهدها الإبداعي، لافتة إلى أن المعرض يهدف إلى التعريف بمجموعة من أصحاب المواهب الرائدة والناشئة ويمكنهم من عرض إنتاجاتهم أمام شرائح المجتمع المختلفة.

تشكيلة

وشهد معرض «من ـ إلى» تقديم تشكيلة واسعة من الأعمال التي عبر من خلالها موظفو الهيئة عن رؤاهم وتوجهاتهم الفنية وقدرتهم على تقديم أفكار مستلهمة من التراث والبيئة الاجتماعية المحلية، وتعكس نظرتهم إلى دبي كمركز ثقافي وفني عالمي، ووجهة مفضلة للعيش والعمل والترفيه. وفي المعرض، عرضت فاطمة البدور سلسلة صور مطبوعة حملت عنوان «الغميضة»، وترمز من خلالها إلى قدرة الإنسان على ترك آثاره في كافة الأماكن التي يتواجد فيها.

وعرض محمد الكعبي «مفكرة خاصة» مستلهمة من تاريخ منطقة حتا وبيئتها الطبيعية، وقد صممت بطريقة احترافية لتتوافق مع متطلبات عشاق المغامرات والسفر، حيث تتضمن المفكرة الكثير من المعلومات والصور الخاصة بمنطقة حتا.

وعرضت سارة أهلي سلسلة صور بالأبيض والأسود حملت عنوان «من قلب الفهيدي» تبرز فيها سحر «حي الفهيدي التاريخي» وما يحمله من رمزيات تعكس جمال دبي القديمة، أما كمال الزعبي فقدم منحوتة «حروفيات» التي يبرز من خلالها جماليات الحروف العربية وما تتمتع به من مرونة ورشاقة. وعرضت لطيفة الشامسي وآمال العبدولي تشكيلة من تصاميم المجوهرات.

جماليات

وتحت عنوان «جماليات» أطلت أسيل عوض بسلسلة صور توثق من خلالها جماليات الأماكن العامة، كما عرضت عهود السعدي سلسلة مصورة تبرز فيها روائع الطبيعة في دبي، في المقابل قدم محمد مشورب عمله «بداية»، وشاركت سوزان قدورة بعمل يعكس شغفها بفنون الوسائط المتعددة، بينما عرضت بسنت علي سيد إبداعاتها الفنية بالرسم على الأحذية.

كما تضمن المعرض أيضاً تشكيلة واسعة من الأعمال المستلهمة من الحرف التقليدية، مثل: التلي، وقرض البرقع.. إضافة إلى منحوتات متنوعة تعكس طرق التعامل مع الصلصال والسيراميك وتحويلها إلى أعمال فنية جذابة.

«الصحراء»

يتضمن المعرض عملاً بعنوان «الصحراء» يصور فيه خليل عبد الواحد جمال المشهد الصحراوي في دبي. كما قدم أحمد الكسواني عمله الفني الرقمي «رحلات الروح» وفيه يعبر عن جمال وثراء الحياة داعياً إلى ضرورة تقدير اللحظات الإنسانية والاحتفاء بها.