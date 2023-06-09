7 روائع معمارية بدبي تجسد ذروة الإبداع الهندسي عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

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تزخر دبي بالعديد من الروائع المعمارية المتفردة، التي تروي ملامح الجمال الإبداعي المستقبلي في الإمارة وتلهم روائع الإبداع العالمي.

حيث يتراءى أمام زوار وسكان المدينة مشهد فاخر، وبديع ممزوج بالتقاليد والعصرنة، تمتد فيه الصحارى برمالها الذهبية البراقة مع ناطحات السحاب الشاهقة المتألقة، وكل ذلك ضمن رؤية مستقبلية ثاقبة لمدينة متجذرة في ماضيها، وتنطلق منه لترسم المستقبل، ويبرز من بين تلك العجائب المعمارية، التي تحتضنها الإمارة، 7 روائع غاية في السحر والجمال، أضاءت عليها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عبر موقعها الإلكتروني.

1 متحف المستقبل

يتفرد ببناء حلقي الشكل تكسوه واجهة من ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ، تغطي 30000 متر مربع من المساحة المخصصة لعرض الابتكارات التكنولوجية للإمارة في مختلف الصناعات، ويمثل هذا المتحف رمزاً لمستقبل الإمارات، وآلية للاكتشاف والابتكار، تنتقل بالدولة نحو المستقبل.

2 برج كيان

معلم رائع يطل على البحر والمرسى (المارينا)، ويمتاز بتصميم فريد يضمن أن تتمتع كل شقة بإطلالات رائعة، حيث يلتف البرج بشكل لولبي، بمقدار 90 درجة من قاعدته حتى قمته، إذ ينحرف كل طابق بمقدار 1.2 درجة عن الطابق الذي يسبقه.

3 مبنى بن غاطي بيرلز

يقع في واحة دبي للسيليكون، وقد صمم تقديراً لتاريخ إمارة دبي في الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، حيث تم بناء واجهات المبنى لتحاكي أصداف اللؤلؤ، مع اعتماد لونين فقط للطلاء، إلى جانب التكوينات الهندسية المتغايرة.

4 برج خليفة

يرتفع الصرح الفريد، فوق السحاب بعلو مذهل، يصل إلى 2716 قدماً، ولو وضعت القضبان الحديدية المستخدمة في تسليح البرج بجانب بعضها بعضاً لامتدت لمسافة تعادل ربع محيط الكرة الأرضية. يمكن مشاهدة قمة البرج عن بعد 95 كم، ويضم منصة مراقبة فريدة، تقع في الطابق 124.

5 برج العرب

يعد برج العرب، الذي شيد في أواخر التسعينيات أحد المعالم الأقدم في دبي. واستغرق بناء الجزيرة والهيكل الأيقوني الشبيه بالشراع، والذي يضم الفندق الوحيد في العالم من فئة 7 نجوم، فترة 5 سنوات. يرتفع مهبط الحوامات في البرج مسافة 210 أمتار عن الأرض.

6 برج «ذا أوبوس»

الفندق الأول والوحيد الذي وضعت كل تصميماته الداخلية والخارجية المهندسة المعمارية المبدعة الراحلة زها حديد. ويبدو المبنى الاستثنائي كونه مكعباً ضخماً، به ثقب غير منتظم الشكل يندفع من صميمه، على الرغم من أنه في الواقع مبنيان توأمان متصلان.

7 برج O-14

يعرف البرج بمبنى الجبن السويسري، بسبب جدار هيكله الخارجي السميك المكون من 1300 حفرة، والتي تحجب عنه الحرارة المباشرة ووهج الشمس. اُستُقي تصميمه من مبادئ العمارة الإماراتية التقليدية.