مكتبة محمد بن راشد في يونيو.. فعاليات تعزز ثقافة الابتكار

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر يونيو الجاري، في إطار استراتيجيتها لنشر الوعي الثقافي، سلسلة مميزة من الفعاليات وورش العمل والجلسات النقاشية والحوارية، لتعزيز الثقافة والتعليم ودعم الابتكار والإبداع بالمجتمع، وتوسيع آفاق المشاركين وتبادل الأفكار والخبرات مع الآخرين.

وتبدأ الفعاليات مع ورشة مبتكرة بالتعاون مع المدربة سارة العمادي تحت عنوان «ورقة ومقص - فن الاستدامة»، والتي تهدف إلى تعليم الأطفال أهمية الاستدامة وتعريفهم بتحديات تغيرات المناخ من خلال رواية قصص للأطفال والأنشطة التفاعلية، وذلك انطلاقاً من رؤية واستراتيجية مكتبة محمد بن راشد لدعم مبادرات وأنشطة «عام الاستدامة» من خلال نشر الوعي حول قضايا الاستدامة وتشجيع المشاركة المجتمعية.

وفي ذكرى ميلاد الكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، تقدم المكتبة فعالية مميزة بعنوان «قهوة وكتاب - ما وراء الطبيعة»، والتي ستناقش سلسلة روايات الجيب الخالية «ما وراء الطبيعة»، التي حظيت بشعبية كبيرة وباعت أكثر من 15 مليون نسخة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نجاحها الكبير وتحويلها إلى مسلسل تلفزيوني على شبكة «نتفليكس».

وتوفر فعاليات أيام المكتبة الشهرية، فرصة مثالية للمشاركين للاستماع والتفاعل مع العديد من الشخصيات المؤثرة والاستفادة من معرفتهم وخبراتهم؛ حيث تقدم المكتبة فعالية بعنوان «أيام جورج أورويل»، والتي تشمل عرض محطات من حياته ومقولاته. كما ستنظم جلسة حوارية تحت عنوان «الرواية الديستوبية وتنبؤات الواقع في أدب جورج أورويل»، إلى جانب مناقشة كتابه «مزرعة الحيوان» مع جينيفر مالتون وبراشيتي تالاثي.

وفي احتفالية اليوم العالمي للقصة، تنظم المكتبة ورشة تعليمية لليافعين والأطفال مع الكاتبة المبدعة نورة خوري، تحت عنوان «ورقة ومقص - هذه قصتي».

وتبدأ مكتبة محمد بن راشد، خلال الأيام المقبلة، سلسلة من الفعاليات والأنشطة خلال الإجازة الصيفية، ومن بينها برنامج تعليم الخط العربي للمبتدئين.