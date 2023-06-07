اختتام منافسات مسابقة راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل

المصدر: دبي - وام

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اختتمت، أمس، منافسات مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها السادسة عشرة 1444هـ/2023، التي شارك بها أكثر من 700 متسابق، من فئات البراعم والفتيان والشباب وأئمة المساجد والأذان، وبمتابعة وحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء اللجنة المنظمة وأولياء أمور المتسابقين وعدد من الضيوف وجمهور الحضور المتابعين للمسابقة القرآنية.

وشارك بختام المنافسات أمام لجنة التحكيم، عبدالرشيد عبدالرزاق من دبي، عبدالله صابر عبدالشفيع من أبوظبي، إبراهيم مصطفى من الفجيرة، محمد ديب حوا من دبي، محمد سليمان جودة من الشارقة، إبراهيم عبدالعزيز من أبوظبي، نور واصف باقي من الشارقة، محمود الخميسي من دبي، أسد الله علي جلال من الشارقة، وأحمد عبدالله الصريدي من الفجيرة.

وعبّر المتسابقون عن سعادتهم بالمشاركة في المسابقة التي تحفزهم على حفظ كتاب الله وتجويده وأدائه بأجمل الأصوات وتشجعهم للمشاركة في المسابقات الدولية، ومقدمين شكرهم للجهود الكبيرة للجنة المنظمة للمسابقة ونجاحها في خدمة كتاب الله.

وتقدم المستشار بوملحه بشكره وتقديره للدعم الكبير واللامحدود والرعاية الكريمة والاهتمام الذي تحظى به هذه المسابقة المباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، كما أشاد بالتطور الملحوظ الذي شهدته المسابقة وحجم المشاركة فيها والمستويات المتميزة للمشاركين، مشيراً إلى أن أسماء الفائزين في المسابقة ستعلن في حفل ختام المسابقة، وقدم المستشار بوملحه شكره لأصحاب الفضيلة أعضاء لجان التحكيم الذين بذلوا جهوداً كبيرة خلال التصفيات وخلال أيام المسابقة وحتى ختامها.

تطور

وقال فضيلة الشيخ أسامة هاشم الصافي رئيس لجنة تحكيم المسابقة بأنه يتابع مسابقات الجائزة منذ انطلاقها وتطور أنشطتها وفعالياتها وفروعها والتطور الكبير الذي واكب توجيهات المستشار إبراهيم محمد بوملحه رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، والاستفادة الكبيرة بحسن تنظيمها وتحكيمها وحجم المشاركة بها وبفضل هذا النجاح شاركنا في تمثيل الدولة في مسابقات دولية خارجية.

من جانبه أكد فضيلة الشيخ سلطان عبدالله المرزوقي عضو لجنة التحكيم، أهمية تواجده كعضو لجنة تحكيم في هذه المسابقة المباركة معبراً عن فخره كونه كان متسابقاً في فئة الشباب بالدورة الأولى للمسابقة وحقق فيها المستوى الأول، مشيراً إلى نجاح المسابقة وكافة مسابقات الجائزة التي حققت تطورها ونجاحها وأخرجت عبر سنواتها أعداداً كبيرة من أئمة المساجد البارزين.

كما أشاد فضيلة الشيخ عبدالعزيز حسين الحوسني عضو لجنة التحكيم بنجاح وتطور المسابقة عاماً بعد عام والتي عززت مفهوم الأداء القرآني واهتمام المتسابقين بمعايير دقيقة لتحسين الصوت دون الإخلال بقواعد الحفظ والتجويد والتلاوة، وأن المسابقة حققت أهدافها بزيادة عدد المشاركين بها وحرص حفظة القرآن بأنحاء الدولة على المشاركة فيها وطموحهم للمشاركة في المسابقات الدولية.

وفي ختام الفعاليات، قدمت اللجنة المنظمة للمسابقة مجموعة هدايا مادية تم السحب عليها لجمهور الحضور.. ومن المقرر إقامة حفل ختام المسابقة في مقر الجائزة في 14 يونيو الجاري.