وجهة جديدة للأزياء الإماراتية في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

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بحضور ورعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، افتتحت الوجهة الجديدة للأزياء الإماراتية في إيست بوليفارد بالجادة في الشارقة، وشهد حفل إطلاق الوجهة «أرتال»، عرض أزياء بطابع محلي تم تنظيمه بهذه المناسبة وجمع أسماء مشهورة في عالم تصميم الأزياء بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم الوجهة الجديدة التي تسهم في إثراء مشهد التصميم والإبداع في إمارة الشارقة، 8 بيوت أزياء إماراتية تجمع الحرفيّة والفن والتصميم ضمن نموذج أعمال فريد ومتوازن يدعم المصممين الموهوبين ويتيح لهم عرض منتجاتهم أمام أصحاب الذوق الرفيع. وتضم اللائحة مصممين من أمثال «وي دبي»، و«Basic عباية»، و«تاكارا»، و«شذى عيسى»، و«بيرلا»، و«زهرة كرمستجي»، و«ديورلاين»، و«By AlMuna».

تجربة فريدة

وفي هذه المناسبة قالت زينب سالم، المدير المؤسس في «أرتال»: «يسعدنا أن نقدم للسيدات تجربة تسوق فريدة من نوعها تحتفي بروح وثقافة وجماليات دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التصاميم الإماراتية المعاصرة».

وأضافت: «بصفتي امرأة إماراتية ومصممة أزياء شغوفة، أدرك تماماً مدى أهمية إبراز المواهب الإماراتية وتمكينها في عالم تصميم الأزياء. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من أرتال، باعتباره يوفر مساحة قيّمة لرائدات الأزياء الإماراتيات لعرض أعمالهن والتواصل مع جمهور أوسع.

كما أنّنا متحمّسون لما يحمله المستقبل الواعد لهذه المنصة الفريدة من نوعها في الشارقة». وتمثل الوجهة الجديدة بالشارقة، فرصة مثالية لكل النساء العربيات أو المقيمات في الدولة وزوارها لاكتشاف جوهر تصاميم الأزياء الإماراتية، وتقدم وجهة الأزياء تجارب فاخرة ومجموعة واسعة من خيارات الموضة، وتمثل احتفالاً بالجمال الإماراتي المعاصر الذي يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

وتسهم «أرتال»، عبر موقعها الاستراتيجي في منطقة الجادة وحضورها على شبكة الإنترنت، في الربط بين دور الأزياء الإماراتية الزاخرة بالمواهب والسيدات الأكثر تميّزاً بما تراعي التقاليد الاجتماعية وفق أفضل الأساليب المبتكرة.