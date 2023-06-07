«بين السطور» يستضيف غداً بلال الأورفه لي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف حلقة يوم غد الخميس من برنامج «بين السطور» في موسمه الأول، والذي يعرض في تمام الساعة 10:30 مساء، على تلفزيون دبي، وتقدمه الكاتبة الدكتورة بروين حبيب، الدكتور بلال الأورفه لي، أستاذ كرسي الشيخ زايد في الجامعة الأمريكية في بيروت.

وتطرح الإعلامية بروين حبيب على ضيفها في الحلقة من البرنامج عدداً من الأسئلة من بينها، هل يمكن أن نرى قريباً بحوثاً تقدم في جامعات غربية باللغة العربية؟ وهل هناك مناهج عديدة لتدريس اللغة العربية للأجانب واهتمام كبير منهم بتعلمها؟ وهل يتصاحب الإقبال على تعلم العربية مع تطوير مناهج تعليمها؟

من جهة أخرى، ستتناول الحلقة مواضيع عن اللغة العربية وتموضعها في الدراسات الأكاديمية الغربية، وعن نماذج من النصوص المخطوطة، التي رأت النور في الدوائر الجامعية دراسة وتحقيقاً، حيث تناقش هذه الموضوعات بتعمق ومن خلال محاور عديدة.

ويعد الدكتور بلال الأورفه لي من أهم الباحثين في مجالات المعرفة الإسلامية وارتباطها بالأدب، وقد اهتم بتحقيق التراث العربي المخطوط، ولديه العديد من الإسهامات في مجال التحقيق.

كما أن الدكتور بلال الأورفه لي عمل على تعزيز مشروع استخدام اللغة العربية كونها لغة أكاديمية في الدراسات العربية في الجامعات الأوروبية، وله العديد من الإصدارات من بينها: العربية هذه اللغة الشريفة، الرؤيا، والعبارة في ظل العربية، وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج «بين السطور» يستضيف نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفنية من مختلف المجالات الإبداعية، وعدداً من الشخصيات، التي أثرت في مجالات الحياة المختلفة في حوارات شيقة، ومتنوعة المضامين تأخذنا إلى عوالم الفكر والحرف والكلمة والإبداع والفنون بشتى أشكالها.