«حمدان بن محمد للتصوير» قصص ملهمة تتلألأ في «هواوي ثيمز»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن شراكة تجمعها مع منصة «هواوي ثيمز»، لتقديم مجموعة فريدة من روائع الصور الفنية، لتكون في متناول مستخدمي أجهزة هواوي، وسيكون بإمكان مقتني الهواتف الذكية والهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية والساعات الذكية من هواوي، استكشاف عالم من الصور الضوئية الحائزة الجوائز بتفاصيل مذهلة وإبداعية، عبر سلسلة من مجموعات «السمات» Themes الجديدة.

بالإضافة لذلك، تتيح هذه الشراكة مشاركة كتب الجائزة السنوية البالغ عددها 11 كتاباً بكل حرية، مما يمنح HUAWEI Themes إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من الصور، التي تتماشى مع «السمات» Themes وأوجه الساعات، كما ستدعم هذه الشراكة رؤية نشر الوعي البصري والثقافي حول القصص الملهمة الكامنة وراء كل صورة، من خلال تقديم هذه الأعمال إلى جمهور أوسع.

تنوع

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي: إن التعاون مع «هواوي ثيمز» يهدف لابتكار نمط جديد لإلهام الموهوبين والتقاط اللحظات التي تسعد الناس بلا حدود! بجانب أن تنوع السمات والأفكار سيمنح الجمهور فرصة مفعمة بالأساليب المختلفة المتناغمة مع جميع الأذواق، كما وصف باقة الصور المُنتقاة بعناية لـ«هواوي ثيمز»، بأنها قادرة على إلهام المصورين ومتذوقي الجمال والفنون البصرية لتحقيق قفزة نوعية في شغف التصوير.

بدوره، أعرب وليام هو المدير العام لتنمية النظام الإيكولوجي والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، عن سعادته بتقديم هذه المجموعات الملهمة من الصور الضوئية الخاصة بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي لـ«هواوي ثيمز»، وأكد أن HUAWEI Themes تدعم بشكل فعال رؤية القيادة الرشيدة في دبي للنهوض بالفن والثقافة والابتكار، وتهدف مجموعات «السمات» الجديدة إلى دعم الرؤية المشتركة مع «هيبا» بنشر ثقافة التصوير الضوئي، والاحتفاء بالعمل الرائع للمصورين في جميع أنحاء العالم.

صور مذهلة

وتضم المجموعة باقات مرتبطة بمواسم الجائزة النابضة بعبق الفنون البصرية، وتعد الباقة الأولى التي تحمل اسم «حب الأرض» شهادة قوية وتعبيراً عن حب المرء وارتباطه بوطنه، إذ إن هذه الباقة تشجع المستخدمين على إطلاق العنان لمهاراتهم في التصوير الضوئي، والتقاط جوهر المناظر الطبيعية المفضلة إليهم، من خلال الصور المذهلة، التي تُبرز التاريخ والتراث والثقافة والموارد، أما الباقة الثانية التي تحمل اسم «جَمَال الضوء»، وبعد أن حقق إصدارها الأول نجاحاً منقطع النظير، فهي تصحبنا في رحلة إلى قلب الجمال ذاته، حيث تكشف عن الجمال الساحر والأعاجيب الكامنة في الابتكار والإتقان الفني للضوء، من خلال الصور المذهلة، التي تبدو وكأنها صور ناطقة تُعبر عن نفسها دون الحاجة إلى تفسير، فكل صورة ترسم حقاً آلاف الكلمات، أما الباقة الثالثة التي تحمل اسم «صنع المستقبل» فهي تمثل تكريماً وتشريفاً لعرض استضافة دبي الناجح لإكسبو 2020 دبي، والتزاماً من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي بدعم الرؤية الطموحة للمدينة.

بالإضافة لذلك فقد مكنت الجائزة المصورين، ونجحت بعرض أعمالهم على جمهور عالمي من خلال المعارض، التي أقيمت في جميع أنحاء العالم، مما عزز ثقتهم بأنفسهم وشجعهم على المشاركة.

وبإمكان المستخدمين لأجهزة هواوي الاستمتاع بالغوص في أعماق الأبعاد الجمالية الأخاذة لهذه الصور الرائعة، والحائزة الجوائز، والتي تصور الطبيعة البرية المذهلة وكوكبنا الفريد، وفي هذا الصدد، تؤكد الجائزة و HUAWEI Themes التزامهما الراسخ بإطلاق مجموعات من «السمات» Themes الجديدة على أساسٍ أسبوعي، مما يضمن تدفقاً مستمراً للإبداع والأصالة والخيال. وتتويجاً لهذا التعاون، أطلقت HUAWEI Themes أيضاً حملة «السحب على الجوائز» المميزة، حيث يمكن لمستخدمي هواوي تنزيل «السمات» Themes على أجهزتهم، ليحظوا بفرصة للفوز بجوائز قيمة، بما في ذلك أجهزة هواوي والكتب السنوية الصادرة عن جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.