«دبي للإعلام» تنظم عصفاً ذهنياً لـ «شعبية الكرتون» مع طلبة الجامعات

المصدر: دبي ــــ فادية هاني

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من منطلق تطوير عملها الاستراتيجي والاهتمام بتعزيز المحتوى المقدم عبر قنواتها المختلفة، وإيماناً منها بالأفكار الشبابية اليافعة، نظمت مؤسسة دبي للإعلام، أمس، جلسة عصف ذهني مع طلاب وطالبات الجامعات، بهدف إطلاق برنامج «شعبية الكرتون» بحلّة وأفكار جديدة في الموسم المقبل، وذلك في مقر مسرح جريدة «البيان»، بحضور كل من سالم باليوحة المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في المؤسسة، وسارة الجرمن رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في المؤسسة، والمخرج الإماراتي حيدر محمد مؤسس وصاحب فكرة البرنامج.

17 عاماً

وأكدت سارة الجرمن رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في المؤسسة أن فكرة الجلسة أتت لأجل تطوير برنامج «شعبية الكرتون»، الذي يعد من أنجح البرامج الكرتونية الإماراتية، لذا ارتأت مؤسسة دبي للإعلام الحفاظ على هذا البرنامج القوي الذي بلغ عمره 17 عاماً، عن طريق مشاركة طلاب وطالبات من الجامعة الأمريكية في دبي وكليات التقنية العليا وجامعة زايد لمواكبة أفكارهم الجديدة والوصول للفئة العمرية المستهدفة، حيث إن البرنامج في بدايته كان يستهدف الأعمار من 15 إلى 25 عاماً، إلى أن بات حالياً يشهد متابعة من هم فوق الخمسين والستين عاماً.

وأضافت: «أردنا العودة للشباب لنسمع آراءهم ومقترحاتهم في جلسة مفتوحة لمواكبة العصر وأفكار الشباب والجيل أو الفئة الكبيرة من الشباب المتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي وكيف يمكننا استقطاب هذه الفئة وإعادتها للتلفزيون».

وأشارت إلى أن الجلسة كانت مثمرة من ناحية تطوير الأفكار حول شخصيات وأحداث جديدة وكيف يمكنه مواكبة وسائل التواصل الاجتماعي، ومدة البرنامج، وطرح القضايا الاجتماعية بطرق كوميدية محافظة، مؤكدة أن الأفكار التي طرحت سيتم أخذها بعين الاعتبار ومناقشة إمكانية تنفيذ المناسب منها في الموسم المقبل، بحيث يعود برنامج «شعبية الكرتون» في رمضان المقبل بحلة جديدة معاصرة.

تطوير محتوى البرنامج

وقال المخرج الإماراتي حيدر محمد: «إن الهدف من الجلسة تطوير محتوى البرنامج والارتقاء به بعد مرور 17 موسماً على عرضه على التلفزيون، فالخطاب الموجه للجمهور خلال تلك الأعوام يجب أن يتغير مع تغير الجيل وتطور الحياة بكافة نواحيها والتقنيات الحديثة التي نعايشها في حياتنا اليومية، وتغير الفكر والثقافة والهموم والقضايا أيضاً. وأضاف: «بما أننا نرغب بتقديم القضايا التي تهم الجيل الحالي كان من المهم أن نشركهم معنا لنعرف منهم ما هي أبرز القضايا التي تهمهم فهناك اختلاف في الفكر يؤدي إلى تطوير العمل ومواكبته للتطور الحاصل».

وأشار إلى أنه تم طرح العديد من الأفكار القيمة والمفيدة والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار والاستفادة منها في الموسم الجديد، مع الاحتفاظ بالحق الأدبي لأصحاب الأفكار، موجهاً شكره وتقديره لمؤسسة دبي للإعلام التي عملت على جمع طلاب وطالبات الجامعات للمشاركة في الجلسة.