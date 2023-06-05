روائع «الأوركسترا الوطنية للشباب» تصدح في دبي أوبرا

المصدر: دبي ـــ ريم الكمالي

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تقدم «الأوركسترا الوطنية للشباب» في دولة الإمارات في 11 يونيو المقبل على مسرح دبي أوبرا أجمل معزوفاتها، وذلك بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسها، والجدير بالذكر أن الأوركسترا ينتسب لها ما يقارب الـ 120 موسيقياً ناشئاً، يتوزعون على ثلاث فرق، في قصر الحصن، وقصر الإمارات، والقرية العالمية، تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً، ومن جميع الجنسيات، خاصة الجنسية الإماراتية لخلق جيل موسيقي خلّاق يقود الأوركسترا وهي على غرار الأوركسترا للشباب والأطفال في بريطانيا والتي تتمثل مهمتهم في تقديم تجارب مثيرة لموسيقى الأوركسترا، للموسيقيين المراهقين، وتوجيه الشباب لممارسة الموسيقى وقيادة الفرقة والعزف.

وقد نشأت (ناشيونال يوث أوركسترا) في لندن عام 1948م، ومن ثم في نيويورك بالتعاون معهم في عام 1966م، وعلى امتداد كل هذه الأجيال إلى عام 2007م، أي بعد أن أخذت بالانتشار، فسميت بـ (إن يو أو)، وانتشرت كفرقة في معظم دول أوروبا تُدرب المراهقين من كل الجنسيات.

فمن ناحية، تتجمع الفرقة ثلاث مرات سنوياً خلال عطلة المدارس، والدورة في كل أسبوعين مرة واحدة، يشرف عليها مدرسون ومجموعة من الملحنين سواء من المعاصرين أو الكلاسيكيين، وورش عمل بدنية رقصاً وغناءً وارتجالاً... ومن ناحية أخرى، أخذت الفرقة تتوسع لتشمل 173 عازفاً، حتى أبريل 2010م، يقدمون حفلاتهم في المهرجانات الدولية، لتتحول الخبرات إلى الأجيال التالية.

وتعزف «الأوركسترا الوطنية للشباب» في دبي أوبرا باقة من أجمل أعمالها الفريدة، وتفخر دبي أوبرا على تأسيسها الأوركسترا في الشرق الأوسط، وفي دولة الإمارات، وهي اليوم أشهر فرقة أوركسترا في المنطقة، حيث دَرّسَتْ ورَعَتْ مواهب عديدة ومن مختلف الجنسيات والمدارس، ومن جميع أنحاء دولة الإمارات ومنذ أن بدأت بها عام 2018م، وبأربعة طلاب فقط، لكنها اليوم نمت لتضم 120 طالباً، وستشارك مطربة الأوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي، وعازف البيانو الإماراتي أحمد الموسوي في الحفل، وستكون تحت رعاية دبي أوبرا، ومدرسة (نورد أنجليا دبي) وغيرها.