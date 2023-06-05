متحف أمريكي يحتفل بقرن من الفن وثقافة البوب بمعرض "هذه نيويورك"

المصدر: د ب أ

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يحتفل متحف مدينة نيويورك بقرن من الفن وثقافة البوب بإقامة معرض جديد رئيسي يسمى "هذه نيويورك. مئة عام من الفن وثقافة البوب في المدينة".

ويمكن رؤية دفاتر الموسيقي جيمي هندريكس وسيناريوهات بخط يد المخرج مارتن سكورسيزي. وهذه بين 400 مفردة معروضة في المعرض.

وتقول المدير المؤقت سارة هنري "لدى ملايين من الأشخاص حول العالم فكرة عن مدينة نيويورك لأنهم عرفوا المدينة من خلال الأفلام والتلفزيون والموسيقى والأدب والصور".

وأضافت "المدينة هي موضوع سحر دائم يعاد تفسيره باستمرار لتكون مصدر إلهام للمبدعين من كل الأنماط".

وجاء على الموقع الإلكتروني للمتحف إن المعرض الذي يضم أعمالا شهيرة ومغمورة عن نيويورك يعرض نسخة جمعية ومؤثرة وفي بعض الأوقات مرحة عن المدينة التي مازالت تأسر خيال العالم.

والمعرض منظم بشكل جزئي حول أنواع المساحات العمرانية حيث تروى قصص المدينة من شوارعها إلى الأنفاق. وهناك أقسام أيضا عن أغان كل ضاحية وعن الأدب والفنون والأفلام التي تحدثت عن المدينة.

ويستمر المعرض حتى حزيران/يونيو 2024 في متحف مدينة نيويورك الواقع في سنترال بارك في مانهاتن.

وافتُتح المتحف في 1923 مما يجعله أحد أقدم متاحف المدن في العالم، بحسب الموقع، وينظم معارض متكررة بشأن الحياة في المدينة إلى جانب معرض دائم بشأن تاريخ المدينة.