«برواز دبي» أيقونة معمار وثقافة عالمية

المصدر: (دبي - البيان)

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«أيقونة معمارية فريدة عالمياً، تروي حكايات المكان التاريخية في حضرة الجماليات المعاصرة والرؤى المستقبلية».

تلك هي العبارات والتوصيفات الأبرز، التي يواصل أهم المتخصصين والكتاب والمبدعين والمواقع والصحف، في المعمورة، سوقها بينما يستعرضون ويروون قصة بهاء معمار ومضامين «برواز دبي»، الأيقونة المعمارية الخلابة التي تتوسط المدينة تشمخ بتصميمها اللافت مدللة على عراق إرث دبي وجدارتها في الابتكار والإبداع والمعرفة في الوقت الراهن وفي المستقبل.

وليس غريباً أن يحظى «برواز دبي» بتلك الحفاوة والإشادات بينما تتضاعف أعداد زائريه، عاماً تلو الآخر، ويرسخ مكانته في كل شهر وعام، نموذجاً بارزاً للابتكار والجمال والثقافة.

حيث يطل زائره على عوالم تراثية وثقافية وعلمية وجمالية، حافلة بالتنوع والإبهار، تسافر به إلى فضاءات فكرية وإبداعية لا مثيل لسحرها، بينما يشمخ كما جسر يربط ماضي الإمارة العريق بحاضرها المزدهر، علاوة على غناه بالإطلالات البانورامية للمدينة التي يسرد قصتها ومحطاتها بصيغ شيقة مبدعة، عارضاً لمحطات نجاحها وركائز تفوقها وفلسفة قادتها في التمكين والتميز والخير والتعلق بالجمال والتفوق.

يشار إلى أن «برواز دبي» يصنف كونه مبنى عالمياً رائداً بتصميمه المنفرد وشكله الجذاب يثري تجربة السائح للإمارة. ويبلغ ارتفاعه 150 متراً وعرضه 93 متراً. وحصل على جوائز عديدة بارزة، بينها: جائزة التميز من منتدى المنتزهات الترفيهية الرابع - 2018، جائزة أفضل أداء للعام - قمة أسباير - 2018، جائزة أكبر إطار في العالم - موسوعة غينيس العالمية - 2019.