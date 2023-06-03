وفاة مُلهِم فيلم "المنبوذون"

المصدر: أ ف ب

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رحل عن 72 عاماً، رجل الأعمال الفرنسي المصاب بالشلل الرباعي فيليب بوتزو دي بورغو، الذي ألهمت قصته فيلم "المنبوذون"، على ما أفاد أحد مخرجي هذا الشريط الذي يُعدّ أحد أنجح أعمال السينما الفرنسية واقتُبس منه فيلم "ذي أبسايد" الأميركي.

وأبلغ إريك توليدانو الذي تولى مع أوليفييه نَكاش إخراج "المنبوذون" عام 2011 وكالة فرانس برس أن دي بورغو "توفي الليلة الماضية في مراكش".

ووصف المخرج وفاة دي بورغو بأنها "صدمة" و"مدعاة حزن كبير".

وعُرض "المنبوذون" في نحو 50 دولة واستقطب في فرنسا نحو 20 مليون مشاهد، وحقق نجاحاً كبيراً في أوروبا وخصوصاً في ألمانيا وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا. واقتُبس منه فيلم أميركي بعنوان "ذي أبسايد" من بطولة براين كرانستون وكيفن هارت.

ويتحدر فيليب بوتزو دي بورغو من عائلة كورسيكية كانت سابقاً من طبقة النبلاء، وكان يتولى إدارة شركة "بومري" لإنتاج الشمبانيا. وقد تعرض عام 1993 لحادث خلال ممارسته الطيران المظلي، أصيب جرّاءه بالشلل الرباعي.

وروى في كتاب أصدره عام 2001 في فرنسا كيفية خروجه من اكتئابه بفضل مساعده الحياتي عبد الياسمين سيلو.

واقتُبس من هذه القصة عام 2011 فيلم "المنبوذون" الذي يجسّد فيه الممثلان الفرنسيان فرنسوا كلوزيه وعمر سي شخصيتي دي بورغو ومساعده، ونالا عن دوريهما جائزة سيزار لأفضل ممثل عام 2012.

وكتب عمر سي بطل مسلسل "لوبين" عبر صفحته على شبكة "إنستغرام" معلقاً على وفاة دي بورغو: "ستبقى إلى الأبد في قلوبنا".