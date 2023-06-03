«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يبحث استعدادات استضافة «كونجرس المجلس الدولي»

المصدر: أبوظبي - وام

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ناقش مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية في اجتماعه الذي عقده برئاسة معالي حمد بن عبدالرحمن المدفع، رئيس مجلس الإدارة، التحضيرات والاستعدادات على صعيد استضافة أبوظبي لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف في الفترة من 9-13 أكتوبر المقبل، وأهم المستجدات التي من شأنها إعطاء هذا الحدث الأرشيفي الكبير أبعاده العالمية بين أرشيفيي العالم، والمختصين في هذا الميدان، إضافة إلى بحث موضوعات تتعلق بتطوير العمل، وباستراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية والفعاليات الكبرى التي هو بصدد تنظيمها في المستقبل المنظور.

كما بحث المجلس استراتيجية بناء المحتوى الذي يؤهل المكتبة الوطنية لتكون منارة حضارية وثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على إبراز دور الإمارات الحضاري وترسيخ ريادتها في مجال حفظ التراث الإنساني.

وأكد معالي رئيس مجلس الإدارة أهمية دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في تمكين مجتمعات المعرفة، وإثرائها بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وبلوغها الصدارة عالمياً في الذكرى المئوية لقيام اتحادها الميمون؛ مؤكداً أن الإنجازات الكبرى المحلية والعالمية التي تحققت في هذه المرحلة تعزز المكانة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وريادتها بين دول العالم.

وأشاد معالي رئيس مجلس الإدارة بما ينجزه الأرشيف والمكتبة الوطنية من فعاليات وأنشطة محلية وعربية وعالمية جعلت منه منارة ثقافية وصرحاً علمياً يجمع ذاكرة الوطن بواسطة أحدث التقنيات، ويتيحها للباحثين والمستفيدين، ويحفظها للأجيال القادمة.