الروايات الأجنبية الأكثر مبيعاً في الإمارات.. تاريخ وتشويق

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أصدرت شركة «المجرودي» في الإمارات، قائمة بالكتب الأكثر مبيعاً في متاجرها، والتي شملت سياقات أدبية عدة تراوحت بين الخيال والقصص الواقعية، لمختلف الفئات العمرية من بالغين وأطفال.

ومن بين ما ضمته القائمة، مجموعة متنوعة من الروايات الانجليزية الأكثر مبيعاً، حيث نستعرض عدداً منها.

فتيان النيكل:

رواية المؤلف الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، كولسون وايتهيد، والصادرة في 16 يوليو 2019، وهي عبارة عن قصة درامية عن جزء من تاريخ الولايات المتحدة.

تسرد قصة مجموعة فتيان أجبروا على العيش في مدرسة إصلاحية بولاية فلوريدا، حيث يجد الشاب إلوود كيرتس نفسه في بيئة عنيفة، محاولاً التمسك بأقوال مارتن لوثر كينغ، سيزداد التوتر مع صديقه ويؤدي إلى قرار ستكون له تداعيات على مدى عقود.

التراب الأمريكي:

رواية المؤلفة الأمريكية، جانين كامينز، الصادرة في 21 يناير 2020، أحدثت ضجة في وقتها، وتدور عن بائعة كتب مكسيكية تُجبر على الفرار مع ابنها، ويدفعهما الخوف للمضي قدماً، ويبقيهما الأمل على قيد الحياة. قيل عن الرواية إنها الأولى التي تستكشف تجربة محاولة عبور الحدود الأمريكية المكسيكية بشكل غير قانوني.

الرحمة:

رواية مشوقة صادرة في 28 يناير 2020 للشاعرة والكاتبة البريطانية، كيران ميلوود هارغريف، مستوحاة من أحداث عاصفة فاردو في أقصى شرق النرويج، ومطاردة الساحرات في عام 1621.

وفي العاصفة التي ضربت قبالة ساحل جزيرة نرويجية يفقد 40 صياداً، بمن في ذلك والد، مارين ماغنوسداتر، وشقيقها حياتهما، ويجب على المرأة الآن أن تدافع عن نفسها، تعالج الرواية قضايا الشك وانتقاله عبر المجتمع وخطورة الحب بقدر قوته.

منزل التربة والماء:

رواية للكاتبة الأمريكية، سارة جانيت ماس، صادرة في مارس 2020: هي قصة خيالية مشوقة تدور حول شخصية امرأة تستمتع بأيامها في لوناثيون قبل أن تهز جرائم قتل وحشية أسس المدينة وتقضي على عالمها، وفيما تسعى لكشف الغموض تتدفق الخيوط عبر الجزء السفلي للمدينة وعبر القارات المتحاربة، وتبدأ أشياء نائمة في التحرك.

ويتعمق هذا المسلسل الخيالي الجديد في وجع الخسارة وثمن الحرية وقوة الحب.

بالغون كبار:

تدور رواية مؤلفة الكتب الأيرلندية، ماريان كيز، الصادرة في فبراير 2020 عن أسرار عائلة، ويجري سردها بكثير من الدفء والتعاطف، تستهل الرواية بمشهد خفيف مضحك لاجتماع عائلي..

حيث نتعرف على كل شخصية وطباعها وأدوارها، ونتعرف في الفصول التالية على الأزواج والزوجات وكيف تشكل قصص الطفولة الشخصيات عبر الزمن.

الرواية غنية بالحوارات والمواقف المضحكة والأوصاف الدقيقة، فالوالد المصاب بالخرف «يتلاشى مثل صورة متروكة في الشمس». وهناك نهايات سعيدة وحزينة ولا نهايات على الإطلاق، كما أحوال البالغين.