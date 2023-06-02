«تطبيقات رأس المال البشري».. فائدة ومتعة

المصدر: (دبي - البيان)

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صدر عن دار أزمنة كتاب «تطبيقات رأس المال البشري - توجهات وتحورات - في ظل الثورة الصناعية الرابعة»، لمؤلفاته رولا المعايطة وعائشة سلطان الشامسي وعائشة إبراهيم آل علي.يعرض الكتاب أحدث نظريات وتطبيقات رأس المال البشري، في 195 صفحة من المقطع الكبير، ملونة بالكامل، بتصميم حديث ومميز، وأشكال ورسومات توضيحية ممتعة وسلسة.

ويتناول الكتاب الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد البشرية من منظور حديث، وفقاً للمستجدات العالمية، من حيث التحول إلى تطبيقات مفهوم رأس المال البشري، واستخدامات الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي، وخاصة في مجال التدريب، بالإضافة إلى السعادة الوظيفية وجودة الحياة، وتطبيقات حوكمة الموارد البشرية، وفقاً للمواصفة الدولية «30408».