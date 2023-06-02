«دبي للكوميديا» 2023 .. نجاحات تثري الاقتصاد الإبداعي

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف مهرجان دبي للكوميديا، عن اختتام فعالياته لعام 2023، محققاً نجاحاً باهراً خلال عشرة عروض مذهلة، تم بيع تذاكرها بالكامل.

واستضافت دورة هذا العام مجموعة من أشهر فناني الكوميديا العالميين، ممن قدموا عروضاً ارتجالية وفقرات متنوعة مليئة بالضحك والفكاهة والإبداع، استمرت على مدار عشرة أيام، وشهدت إقبالاً واسعاً غير مسبوق، حيث حضر العروض الترفيهية أكثر من 15 ألف شخص من هواة الكوميديا والضحك.

واستقبل المهرجان مجموعة من المواهب الكوميدية اللافتة، بمن فيهم «زاكري خان» و«جيمي كار» و«جيم جيفريس» ومجموعة بالعربي و«أميت تاندون» و«جون أشقر» و«رافي باستوس»، ممن أظهروا إبداعاتهم ومواهبهم على المسرح وجمعوا بأدائهم الاستثنائي بين الأسلوب الفريد والتقديم الفكاهي ليقدموا لعشاق المرح والتسلية تجربة استثنائية لا تُنسى.

نجاح

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نفخر بالنجاح الاستثنائي الذي حققه مهرجان دبي للكوميديا لعام 2023، الذي استطاع تعزيز مكانة دبي كمركز دولي للفعاليات المميزة، وقد أكد نجاح العروض الجماهيرية التي بيعت تذاكرها كاملاً، إلى جانب التفاعل الرائع الذي أظهره الحضور على أهمية المهرجان في تقديم تجارب ترفيهية وكوميدية رائعة تناسب مختلف الأذواق.

ونتوجه بالشكر لجميع فناني الكوميديا والرعاة والشركاء ممن أسهموا بتحقيق هذا النجاح الباهر، ونتطلع إلى دعمهم المستمر للارتقاء بالمهرجان السنوي إلى مستويات أعلى في العام القادم». وتألق العرض الكوميدي الرائع للفنان «جون أشقر»، الذي اختتم جولته المميزة بعنوان «وين عايش» ضمن فعاليات المهرجان.

كما تم تصوير الجولة كجزءٍ من عرضه الجديد الحصري. ويوفر المهرجان منصةً حقيقية تتيح لفناني الكوميديا فرصة استعراض إبداعاتهم على خشبة المسرح، ويضمن للجمهور فرصة الاستمتاع بمشاهدة الأداء الرائع لعدد من الكوميديين المذهلين أمثال «أشقر» وغيره.

ونجح مهرجان دبي للكوميديا في ترسيخ مكانته كفعالية ترفيهية عالمية المستوى من خلال تعاونه مع أكثر من 80 فناناً كوميدياً من مختلف الثقافات ممن قدموا عروضاً بثلاث لغات مختلفة، واستطاع بذلك تسليط الضوء على أهمية الكوميديا وقدرتها على تقريب الناس وتجاوز الاختلافات والفروقات الثقافية من خلال لغة الضحك المشتركة بين الشعوب.

دعم

وأُقيم المهرجان في خمسة أماكن مختلفة في دبي، وقدم 40 عرضاً ليمنح عشاق الكوميديا وجهة مثالية للاستمتاع بأمسيات مرحة وسط أجواء من الترفيه والتسلية، وتم إطلاق المهرجان بإشراف مجموعة براج، شريك الإدارة والتسويق للمهرجان، وبالتعاون مع لايف نيشن الشرق الأوسط وحظي بدعم هائل من الرواد المحليين والدوليين.

وشهدت العروض العشرة طلباً جماهيرياً على التذاكر التي بيعت بشكل كامل، مما أكد الشعبية الواسعة ونجاح المهرجان وعروضه المميزة.

حيث حضر العروض الترفيهية أكثر من 15 ألف شخص من هواة الكوميديا والضحك. وبذلك، استطاع مهرجان دبي للكوميديا ترسيخ مكانته كواحد من أهم الفعاليات الترفيهية والمحطات المسلية لمحبي الكوميديا، على أن يتم العمل على تقديم المزيد من التميز والتجارب الرائعة خلال العام المقبل.