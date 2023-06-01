الهيئة العربية للمسرح تشارك في اجتماع وزراء التربية العرب بالرباط

المصدر: الرباط ـــ البيان

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شاركت الهيئة العربية للمسرح في أعمال المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، والذي استضافته المملكة المغربية بمدينة الرباط من 29 إلى 31 مايو الماضي، حيث ألقى الأمين العام، رئيس مجلس الأمناء في الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله، كلمة الهيئة في اجتماع وزراء التربية والتعليم ونقل للمؤتمرين تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، باعث مشروع تنمية المسرح المدرسي، مؤكداً استعداد الهيئة للمضي قدماً في التعاون مع كافة الوزارات لتعزيز وجود المسرح في المدرسة العربية من خلال برامج متعددة المستويات والخيارات التي تتناسب وظروف كل وزارة على حدة.

وطالب إسماعيل عبد الله في معرض كلمته بخطوات مثل توسيع مساحة النشاط الفني، ووضع الإبداع المسرحي كواحد من معززات تحصيل الطالب ونتائجه، وتحفيز المعلم المنشط وتأهيله، وانفتاح المدرسة على المجتمع وتنظيم المنافسات الذي سيسهم بتعزيز بيئة مدرسية صحية نحو الإبداع والتميز.