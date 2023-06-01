«بين السطور» يستضيف الكاتبة الإماراتية صالحة عبيد اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف الحلقة الخامسة عشرة من برنامج «بين السطور»، في موسمه الأول، والذي يعرض كل خميس في تمام الساعة 10:30 مساء، على تلفزيون دبي، وتقدمه الكاتبة الدكتورة بروين حبيب، الكاتبة الإماراتية صالحة عبيد، في حوار أدبي، تدلنا من خلاله على دروب المشهد الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتطرح الإعلامية بروين حبيب على ضيفتها في الحلقة الخامسة عشرة من البرنامج عدداً من الأسئلة من بينها: هل استطاع المثقف الإماراتي أن يخرج من تنميط المستهلك وممول الجوائز إلى صورة المبدع، الذي لديه ما يقول؟ وهل يمكن للكتابة أن تكون فعلاً جماعياً مثل ورشات كتابة المسلسلات مثلاً؟ وهل تعتقد أن الغرب بدأ يلتفت إلى الصوت الإبداعي النسوي الخليجي، وخصوصاً بعد فوز جوخة الحارثي بجائزة مان بوكر الدولية؟

الأدب الإماراتي

من جهة أخرى ستتناول الحلقة الأدب الإماراتي بعيون صانعيه، وتعد صالحة عبيد من الكاتبات الإماراتيات المميزات، اللاتي لديهن بصمة إبداعية في الكتابة، وقد لفتت الأنظار لأعمالها الغزيرة منها: زهايمر، خصلة بيضاء، وهي حاصلة على العديد من الجوائز، من بينها: جائزة العويس للإبداع، جائزة الإمارات للشباب، جائزة التبادل الإماراتي الإيطالي.

نخبة إبداعية

تجدر الإشارة إلى أن برنامج «بين السطور» يستضيف نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفنية من مختلف المجالات الإبداعية، وعدداً من الشخصيات، التي أثرت في مجالات الحياة المختلفة في حوارات شائقة، ومتنوعة المضامين، تأخذنا إلى عوالم الفكر والحرف والكلمة والإبداع، والفنون بشتى أشكالها.