«برو أند ماربل» في دبي مغامرات بنكهة الثقافة ​​الكورية

المصدر: (دبي ـ نهى حوّا)

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يشارك طاقم ممثلين ومغنين من كوريا الجنوبية في برنامج ألعاب جديد يجري تصويره في دبي مستمتعين بعطلة في المدينة. وأعلنت خدمة البث الكورية الجنوبية عبر الإنترنت «تيفيتج» أخيراً قائمة بأسماء فريق التمثيل المشارك في برنامجها المنوع الجديد «برو أند ماربل» والذي سيبدأ عرضه لأول مرة في يوليو.

وأفاد موقع «سومبي»، الذي يوفر تغطية لثقافة البوب ​​الكورية، أن أعضاء فريق التمثيل من المتوقع أن يصطحبوا معهم لعبة لوح كورية جنوبية يطلق عليها «بلو ماربل»، تشبه لعبة مونوبولي، إلى أرض الواقع في دبي، وإجراء عمليات شراء لمعالم في دبي ودفع «رسوم المرور على الطرقات» نقداً والاستمتاع بحرية السفر داخل المعالم التي يمتلكونها.

وكان البرنامج قد أعلن سابقاً عن مشاركة الممثلين لي سيونغ جي، ويو يون سيوك، ولي دونغ هوي، وجي سوك جين، والمغني والممثل تشو كيويون من فرقة «سوبر جونيور» وجوشوا وهوشي من فرقة «سفنتين» كأعضاء في الطاقم.

وإضافة إلى أخبار العرض الأول للبرنامج في يوليو، كشفت «تيفينج» النقاب عن لقطات لأعضاء فريق التمثيل ومغامراتهم المقبلة، حيث تبين انضمام الممثل الكوميدي جو سي هو إلى تشكيلة فريق التمثيل المرصع بالنجوم.

وفي تلك اللقطات، يمكن مشاهدة ليو سيونغ جي يبتسم مشرقاً بنظارات شمسية، ويو يون سيوك يرمي النرد وسط الصحراء، وكيويون يقف ومن ورائه البحر الأزرق، ولي دونغ هوي وجي سوك جين وجوشوا وهوشي غارقين في لعبة طاولة أمامهم، وجو سي مع مصباح سحري، حيث ينتظر الجمهور من تلك المجموعة إشاعة أجواء من المتعة والمرح.