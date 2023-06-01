مهرجان أبوظبي يقدم «الهولندي الطائر» في نيويورك

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يواصل مهرجان أبوظبي ضمن دورته العشرين تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، تقديم عرض الأوبرا «الهولندي الطائر»، إحدى روائع المؤلف الموسيقي الألماني العالمي ريتشارد فاغنر، وذلك بين 30 مايو و10 يونيو في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «يسرنا أن نقدّم مجدداً عمل أوبرا «الهولندي الطائر»، إحدى روائع المؤلف الموسيقي العالمي ريتشارد فاغنر، في إطار عروض أوبرا دار المتروبوليتان في نيويورك، بعد عرضه لأول مرة عالمياً في عام 2020، في أول تعاون بين دار الأوبرا الأعرق في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة ثقافية عربية بالشراكة مع أوبرا دي كيبيك».

وتابعت: «بقيادة المايسترو توماس جوجيس، تستعيد أوركسترا أوبرا ميتروبوليتان، جنباً إلى جنب مع التينور إريك كاتلر والباس ديمتري بيلوسيلسكي، رائعة فاغنر الخالدة عن الخلاص والحب، حيث يعكس إنتاجنا العالمي المشترك التزام المهرجان لأكثر من 20 عاماً بتحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية عبر شراكتنا مع كبريات المؤسسات الثقافية المرموقة والمهرجانات الدولية».