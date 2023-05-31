كتابان جديدان لهالة نهرا في الشعر والموسيقى

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أطلقت الكاتبة والناقدة الموسيقية والفنية والشاعرة هالة نهرا كتاب «الموسيقى في لبنان بين العام 2000 والعام 2020» وديواناً شعرياً بعنوان «أمنحُ شعوبي أسمائي الـ7» الصادرَين حديثاً عن «دار فواصل للنشر» (بيروت، لبنان - 2023).

في كتابها النقدي الجديد ورَدَ أنّ الموسيقى والأغنية والأعمال التأليفية الموسيقية في لبنان بين العام 2000 والعام 2020 بحرٌ واسعٌ زاخرٌ مائجٌ حيناً ورائقٌ أحياناً، تسبح فيه وتطفو نماذج كثيرة ومتنوّعة ومتشعّبة.

ويضمّ عدداً كبيراً جداً من الأسماء والنتاجات التي لا يمكن ذِكْرها بأكملها والإحاطة بها برمَّتها من كلّ جوانبها نظراً لوفرتها وغزارتها، ولا سيّما في كتابٍ واحد. تحاول هالة نهرا أن تضيء بتواضعٍ على عددٍ من الأسماء الوازنة والنتاجات البارزة والمؤثّرة بين العام 2000 والعام 2020، إلى جانب محور يضيء على عدد محدَّد من الأوركسترات والكورالات علماً أنّ الأعمال الموسيقية تترجّح عموماً بين التراثيّ والنهضويّ والكلاسيكيّ.

والمعاصر الجديد في أفلاك وأمداء التجريب والتأليف الحرّ المشرَّعَيْن على الرحابة والدمج والرؤى المنفتحة على العالم وتلك التي تنهل من روافد العالم، والغناء الملتزم في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية عموماً، وسواها من الحساسيات والميول والأنواع والأساليب والأُطُر والاتجاهات الفنية التي تتأرجح بين المحلّيّ والعربيّ والعالميّ.

أسماء

أضاءت هالة نهرا في الكتاب على عدد من الأسماء ومنهم: الفنان مرسيل خليفة، وفيروز وزياد الرحباني، والمبدع غدي الرحباني والفرسان الأربعة، والفنان أسامة الرحباني، والمؤلّف الموسيقي عبدالله المصري والفنانة أميمة الخليل في «مطر»، وهبة القوّاس المبدعة والغناء الأوبرالي العربي والتأليف الإبداعي الأنيق، والمبدعة جاهدة وهبي، وتقاطيع وخصائص تراثية بين العام 2000 والعام 2020.

والعملاق العظيم وديع الصافي، والدكتور والفنان هياف ياسين، والفنان القدير منير الخولي، ومروان خوري وملحم بركات وسواهما، والفنّان الشعبي سامي حوّاط، والأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية، والأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق– عربية، والكورال المدرسيّ في مؤسّسات الإمام الصدر، وكورال الفيحاء، وكورال فيلوكاليَّا بقيادة وإدارة مارانا سعد.

الشعر

أما في ديوانها الشعري «أمنح شعوبي أسمائي الـ7»، فقد جاء فيه أنّ الشعر أكثر من تعبيرٍ ومن فوحان ومن لهب مصابيح، وأكثر من صهيلٍ واخضرار. الشعر كما وصفتْه أكثر من كوّةٍ في جدار العالم السّميك، وأكثر من رسالةٍ، وأكثر من خيالٍ، وأكثر من وجهات نظر، وأكثر من تفنُّنٍ لغويّ وتنميق، وأكثر من تركيب ومن نوافير، وأكثر من ذاتية وأبعد من موضوعية.

بالشعر تتجدّد اللغةُ «بيت الوجود». الشعر هو الزفرة العميقة التي يطلقها الكون، وهو المفاتيح التي بوسائطها ينجلي بتقطُّر الغامض والمجهول والمحجوب واللامنظور الخفيّ.

يشتمل الديوان على قصائد بالفصحى عموماً، وأُخرى بالعامّية اللبنانية (المحكيّة) كلهجةٍ لبنانية وعربية مفهومة ويسيرة في العالم العربيّ في فضاء الشعر وفي أفضيةٍ عدّة منذ زمنٍ طويل.