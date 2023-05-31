مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي يختتم فعالياته بنجاحات نوعية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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اختتمت الثلاثاء بالمركز الثقافي في دبا الحصن، فعاليات الدورة السادسة من «مهرجان المسرح الثنائي» الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، وسط حضور العديد من الوجوه الفنية المحلية والعربية وبمواكبة جماهيرية واسعة.

وقال أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان، بمناسبة الختام، إن «المستوى المتطور للعروض التي شاركت، والأطروحات والأسئلة الفكرية الثرية التي أثيرت في ملتقى المسرح العربي، وإقبال وتفاعل الجمهور من مختلف الشرائح طيلة أيام المهرجان كلها مؤشرات تؤكد المكانة المتطورة للمسرح ورسوخ ثقافته وتقاليده بفضل الدعم السخي الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وشهدت ليلة الختام تقديم مسرحية «الشفاف» التي قدمتها فرقة المسرح الكويتي، وهي من تأليف فوزي الغريب وإخراج أحمد السلمان الذي شارك أيضاً في تجسيدها فوق الخشبة مع الفنانة سماح، وشكل العرض مساحة للتنافس بين الممثلين الاثنين المتميزين. ويحكي العمل عن والد يرزق بطفل شديد البياض (شفاف) ويصدم حين يلاحظ أن السمة الخلقية المختلفة لوليده ستكون مثيرة للرأي العام، ويتم تداولها عبر وسائل الإعلام، وتتدخل جهات صحية وسياسية واجتماعية لتعلق عليها.

وقدم العرض في فضاء خال إلا من حركة الممثلين، واعتمد العمل بصفة أساسية على الحوار الطريف في حين، والفلسفي في حين آخر، بين الشخصيتين، حول الحب بين الناس ونوازع الشر والخير في نفوسهم وتجلياتها في أبدانهم وألوانهم.

وامتدحت فكرة النص في الإفادات التي قدمت بالندوة النقدية التي تلت العرض، وأدارها الصحفي مشاري حامد من الكويت، كما عبر بعضهم عن إعجابه ببساط الشكل الإخراجي للعرض وثراء وثقة الأداء التمثيلي.

وكانت الدورة السادسة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي انطلقت في السادس والعشرين من مايو، وشهدت تقديم خمسة عروض، هي إضافة للمسرحية الكويتية، العرض الإماراتي «حدث ذات مرة» لفرقة دبا الحصن للتراث والثقافة والمسرح وأخرجه مهند كريم، ثم العرض السوري «السيرك» الذي قدمته فرقة المسرح القومي وأخرجه أيمن زيدان، وتلاه العرض المصري «النافذة» لفرقة مشوار المسرحية وأخرجه محمد مرسي، ثم العرض الأردني «منظر طبيعي» لفرقة ملتقى الظلال للمخرجة دلال الفياض.