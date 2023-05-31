«سرد الذات» باللغة الكورية

المصدر: الشارقة ـــ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت منشورات القاسمي، الترجمة الكورية لكتاب «سرد الذات» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتنضم إلى السلسلة المعرفية التي بدأتها الدار بترجمة جميع أعمال سموه، سعياً نحو توسيع المدى التعريفي بهذا المنجز الفكري من خلال مد جسور التواصل الثقافي مع مختلف الحضارات الإنسانية.

ويحظى كتاب «سرد الذات» بإقبال كبير، وحفاوة منقطعة النظير لدى الجماهير على اختلاف مشاربهم الثقافية، كما أنه لفت انتباه دور النشر الأجنبية، فقد تمت ترجمة الكتاب إلى أكثر من اثنتي عشرة لغة مثل الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والألمانية والصينية والهندية والماليالامية والأوردية والبرتغالية والتركية والإيطالية، إضافة إلى الطبعة الأم باللغة العربية، حيث أعيدت طباعة الكتاب أكثر من سبع طبعات، وصدرت طبعة خاصة بالتعاون مع دار الشروق في جمهورية مصر العربية.

واليوم نشهد صدور الطبعة الجديدة من الكتاب مترجماً إلى اللغة الكورية، حيث قام بترجمتها الدكتور بارك جاي وون مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة سيئول- كوريا الجنوبية، ورئيس سابق لقسم اللغة العربية بالجامعة.

ومن الجدير بالذكر أن منشورات القاسمي أنجزت العشرات من العناوين لترجمات مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في تعاون مع أكثر من عشرين ناشراً وطابعاً في بلدان عدة مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والهند.

نجاح

من جهة أخرى، شهد جناح «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة بنشر مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حضوراً متميزاً وملحوظاً عبر مشاركتها في الدورة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي اختتم فعالياته أخيراً.

واحتضن الجناح ظاهرة لافتة للأنظار هي اقتناء جيل من الشباب الإماراتي والعربي مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وخاصة في مجال السير والروايات وكتب التاريخ، وقد حظيت كتب سموه مثل: «سرد الذات» و«حديث الذاكرة» بأجزائه الثلاثة، و«تاريخ أئمة البوسعيد في عمان 1749م - 1856م» و«تاريخ اليعاربة في عُمان 1623م- 1747م»، باهتمام الجيل ورغبتهم بإعادة قراءة منجزات قادة التأسيس، حيث باتت تشكل للذاكرة تاريخاً مضيئاً من السيرة التاريخية للدولة.