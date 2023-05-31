«مشاعات بريّة» في دبي يعالج تحديات المناخ بالفن

المصدر: دبي - نهى حوّا

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كشف النقاب أخيراً عن أسماء ثلاثة فنانين مشاركين في المشروع الفني العالمي المشترك «مشاعات بريّة»، والذي يرمي إلى المساهمة في معالجة تحديات تغير المناخ الملحة عن طريق الفن التحويلي، وهو المشروع الذي تقوده مؤسسة «السركال للاستشارات» بالشراكة مع «شبكة الدوائر الثقافية العالمية».

وستقام معارض لهؤلاء الفنانين في دبي وكينغستون وجوهانسبورغ في مهمة مشتركة لزيادة الوعي وبدء انطلاق التغيير الإيجابي في المجتمعات المحلية. ووفقاً لموقع صحيفة «ذا غلينر» الجامايكية، سيشارك كل من الفنان السعودي مهند شونو والفنانة الجامايكية كاميل تشيدا والفنان من جنوب أفريقيا أيو كاندال في المشروع. وسيتم الكشف عن معرض كل فنان في مناطقه الثقافية شتاء عام 2023 كجزء من المبادرة الرائدة، والتي تعد الأولى من نوعها، على أن يجري المشروع تدقيقاً ذاتياً في التأثير البيئي للمشروع.

توحيد جهود

ويهدف «مشاعات بريّة» إللى توحيد جهود عدد من الدوائر الثقافية المنضوية تحت «شبكة الدوائر الثقافية العالمية» على امتداد أربع قارات. ومن المقرر أن تعرض دورته الأولى مجموعة أعمال فنية عامة عابرة للمدن، تشمل الدوائر الثقافية الأربع، السركال أفنيو في دبي، وكينغستون كرييتيف في كينغستون بجامايكا، وأوناسيس ستغي في العاصمة اليونانية أثينا، ومجمّع فيكتوريا ياردز في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وقد أضاءت الصحيفة على هدف المشروع، وما أفادت به فيلما جوركوت، المدير التنفيذي للسركال للاستشارات ومبادرات السركال، بأنه «يعكس قوة المناطق الثقافية للعمل بشكل متضافر في أوقات الأزمات العالمية»، مضيفة: «إن اللجنة المشتركة العالمية من خلال العمل مع فنانين عبر القارات تعتزم إلهام روايات جديدة عما هو محتمل، وفي النهاية إنشاء فن عام مسؤول ومؤثر». وعن اختيارها للمشاركة في المشروع، قالت الفنانة الجامايكية تشيدا: «من المثير حقاً أن أكون جزءاً من مشروع يركز على المجتمع ويستكشف العلاقات المعقدة بين البشر والأنواع المتعددة كأنظمة بيئية مترابطة ومشاعات مشتركة».

دمج ممارسات

هذا وتعتبر «كينغتسون كرييتيف»، منطقة الفنون المحلية ومركز رواد الأعمال في جامايكا، جزءاً من تلك المبادرة متعددة الجنسيات.

وستعمل الفنانة تشيدا تحديداً في منطقة ساوث كامب بكينغستون جامايكا على أن تتدخل إبداعياً في مساحة عامة مهجورة حالياً تكثر فيها الشجيرات والنفايات. وقد أفادت الفنانة الجامايكية، التي تركز في ممارستها الفنية البصرية على الأرض والمادية والموروثات المرتبطة بالمساحات، بأنها تخطط لدمج نبات معروف محلياً جاذب للنحل كعنصر مهم في أعمالها الفنية.