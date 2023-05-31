27 فعالية ثقافية في جناح جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ضمن فعاليات «أبوظبي للكتاب»

المصدر: أبوظبي - وام

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استضاف جناح جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، نحو 27 ندوة ومحاضرة قدمتها نخبة من أساتذة الجامعة والمختصين من الشركاء على مدار أيام الحدث الذي اختتم أعماله الأحد الماضي.

وعرضت الجامعة خلال مشاركتها إصداراتها الجديدة من الكتب والمراجع، والتي تعتبر حصيلة جهودها العلمية والمؤتمرات والرسائل الأكاديمية التي أصدرتها الجامعة.

وشهد جناح الجامعة زيارات مختلفة من المسؤولين من داخل الدولة وخارجها للتعرف على برامج الجامعة العلمية والثقافية وإصداراتها المختلفة في العلوم الإنسانية.

وأكدت الدكتورة كريمة المزروعي مستشار مدير الجامعة، أن مشاركة الجامعة في هذه الدورة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب كانت نوعية ومتميزة، وشهد جناحها إقبالاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا عليه، وحرصوا على الاطلاع على إصداراته العلمية والثقافية والأدبية التي فاقت 18 إصداراً.

وقالت، إن مشاركة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بجناح خاص في المعرض لأول مرة، أسهمت في إثراء فعاليات المعرض الذي يعتبر أحد أهم الأحداث الثقافية في العاصمة أبوظبي، مؤكدة أن الجامعة تحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات باعتبارها منارة للفكر والإبداع الثقافي والأدبي، ومحطة مهمة في مسيرة الدولة العلمية والأكاديمية.

وأضافت: «هدفت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة الثقافية إلى طرح رسائلها العلمية، وإصداراتها الأكاديمية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية، إلى جانب حصيلة معرفية وافرة من مخزون المؤتمرات التي نظمتها الجامعة مؤخراً»، مشيرة إلى أن نخبة من أساتذة الجامعة قدموا عصارة فكرهم ومعرفتهم العلمية والأدبية والفلسفية من خلال مشاركتهم في الندوات والمحاضرات المصاحبة للمعرض وعبر منصة الجامعة.

يذكر أن إصدارات الجامعة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تضمنت الرسائل العلمية والأبحاث في مختلف ميادين العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية والفلسفية واللغة العربية، كما شهدت منصة الجامعة خلال أيام المعرض توقيع عدد من الكتب الجديدة.