«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» تختتم مشاركتها في «أبوظبي للكتاب»

المصدر: دبي ــ البيان

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اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بنجاح مشاركتها في النسخة الـ32 من «معرض أبوظبي الدولي للكتاب» التي أقيمت في الفترة بين 22 و28 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

حيث تواصلت المؤسَّسة من خلال الحدث المعرفي الرائد إقليمياً وعالمياً، مع أقطاب المجالات المعرفية والإبداعية، إضافة إلى مشاركة مشاريعها ومبادراتها الرائدة في مجال المعرفة وإسهاماتها المتعددة في هذا المجال، حيث استضافت في جناحها مجموعة من الفعاليات المعرفية المتنوعة والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المعرفي لدى الجمهور، وتوفير الأرضية الداعمة للحوار المعرفي في مواضع مختلفة.

وسعت المؤسَّسة من خلال فعالياتها التي أقيمت بمشاركة العديد من الأدباء والمفكرين والخبراء المعنيين بمجالات نشر وإنتاج المعرفة، إلى تعزيز الحراك المعرفي وتنمية رأس المال البشري، عبر تحقيق أقصى استفادة للزوّار والحضور.

كما استغلت المؤسَّسة مشاركتها في هذا الحدث المعرفي المهم بتسليط الضوء على السياسات والآليات المتبعة في قطاع المعرفة العربي، وبحث آفاق حقول المعرفة واستشراف المستقبل، بما يدعم الأفكار والابتكارات التي تؤسِّس مجتمعات معرفية قائمة على التعليم والبحث والتطوير وريادة الأعمال.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أهمية القراءة وأنها أسهمت في نقل أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب إلى واحدة من أهم الأمم في العالم، مبيناً أن مرجعية العلوم في مجملها كانت اللغة العربية.

كما أشار إلى أن القارئ عندما لا يدرك ماذا يقرأ فإنه يتشتت ويصيبه القلق، وأن على الإنسان أن يتبع الأسلوب الصحيح في جمع الكتب، وأن الرغبة في البحث يجب ألا تتوقف لدى الإنسان.

وأضاف: «إنَّ معرض أبوظبي الدولي للكتاب يشكِّل منصة معرفية مهمة على المستويين الإقليمي والعالمي، ونحن حريصون على المشاركة في هذا المعرض لكونه يستقطب قادة صناعة النشر وأبرز الأدباء والمفكرين في المنطقة والعالم.

وأتيحت لنا الفرصة خلال الحدث لاستعراض مبادراتنا وأنشطتنا المعرفية، كما أكَّدنا على مواصلتنا العمل على وضع الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم تنمية واستدامة المعرفة».

وشهدت فعاليات اليوم السادس من المعرض تكريم جمال بن حويرب لمنسقات «استراحة معرفة»‬ لمساهمتهن في نشر المعرفة، وذلك بحضور عبدالله الفريح، مدير شركة العبيكان للنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية. كما قام بتكريم عبدالله الفريح، تقديراً لجهود الشركة ومساهمتها في نشر المعرفة.‬