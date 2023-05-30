نجاحات نوعية لمكتبة محمد بن راشد في المعرض

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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شهد جناح مكتبة محمد بن راشد في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، منذ اللحظات الأولى لافتتاح المعرض، توافد العديد من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات وشرائح المجتمع، إضافة إلى استقبال نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين والوفود الرسمية من عدة دول، ومن الطلاب، للاطلاع على المقتنيات النادرة التي تعرضها، إضافة إلى تلقي العديد من إهداءات الكتب.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «إنَّ الإقبال الكبير على زيارة جناح مكتبة محمد بن راشد يعكس بوضوح رغبة الجمهور في استكشاف عالم المعرفة والثقافة، ويبرهن على الاهتمام المتزايد بالقراءة والمطالعة في المجتمع الإماراتي، كما يؤكد أن الكتاب لا يزال يحتل مكانة مهمة في حياة الأفراد وتعريف الأجيال الجديدة بالفرق بين الكتب القديمة والمخطوطات وغيرها».

وأضاف: «إن مشاركتنا في هذا المحفل الثقافي أسهمت في أن نكون أقرب للجمهور والمهتمين بمحتوى مكتبتنا، والتعرف أكثر إلى دور النشر والكتَّاب والمبدعين في الدولة وخارجها، كما تجسّد الحرص الدائم على متابعة أحدث المستجدات والمنشورات في جميع المجالات والتخصصات، بما يعزز سعينا الدائم نحو التنوع في مصادرنا وإثراء محتوياتنا وكنوزنا المعرفية».

نخبة

واستقبل الجناح، نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين ووفوداً من عدة دول على هامش زياراتهم معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وقدم فريق مكتبة محمد بن راشد، نبذة للزوار عن المكتبات التخصصية التسع، وقاعات الاجتماعات والمسرح الداخلي والمسرح الروماني وحديقة اللغات ومعرض الذخائر، إضافة إلى تعريفهم ببرنامج الفعاليات على مدار العام وتنوعه ليشمل العديد من الفئات وأصحاب الهمم وكبار المواطنين. وفي ختام زيارتهم أشادوا بدورها الكبير في دعم الحراك والنهضة الثقافية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الإرث واللغة العربية للأجيال القادمة.