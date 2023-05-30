«طه حسين.. ذكريات شخصية معه» رحلة معرفية ممتدة الزمان والمكان

المصدر: دبي ـ ريم الكمالي

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدر في القاهرة عن «منشورات سيشات» كتاب «طه حسين ذكريات شخصية معه» للناقد المصري د. صبري حافظ. يقع الكتاب في 200 صفحة من القطع المتوسط، وغلاف من تصميم الفنان التشكيلي عمرو الكفراوي.

يقدم الكتاب طه حسين «عميد الأدب العربي» بصورة قريبة من قلب بيته الشهير «رامتان» ووسط زواره من نجوم الأدب والثقافة والسياسة في عصره، وفي تقاطعه مع حقول أدبية ومعرفية عديدة، دون أن يعطي ذاته بالكامل إلى حقل بعينه، ما يجعل قارئ الكتاب يطوف في عالم الجغرافيا والتاريخ، ويرتحل ما بين الأنواع السردية والمعرفية، ويأخذنا «صبري حافظ» من «المنوفية» مسقط رأسه إلى «قاهرة» الستينيات، ومنها إلى أكسفورد، لندن، باريس، وبرلين... يبدأ من الدراسة بمدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة إلى الدراسة والتدريس في جامعة أكسفورد، ثم الدراسة كطالب دكتوراه بجامعة لندن.

رحلة ممتدة في الزمان والمكان، ليضع الكتاب بين أيدينا، كرحلة أخرى تشكل إضافة بارزة في كل من أدب السيرة، وأدب الرحلة، ويقترح فيهما الثقافة كوسيلة أساسية لإعادة إنتاج وجودنا الأصيل في عالم يزداد تعقيداً.

الكتاب مُكون من استهلال وأربعة فصول هي على التوالي: «سياقات مرحلة»، «حفل ثقافي متنقل»، «رامتان جميلتان استراح في إحداهما طه حسين»، «دلالات تحقق دعاء طه حسين»، وأخيراً الفصل الرابع: «تناقضات بريطانية وعالم أكسفورد الرحيب».

يذكر الكاتب في الفصل الثاني من الكتاب، وصوله لأول مرة إلى بيت العميد طه حسن، وانطباعه الأول قبل اجتماعه به، ومن ثم لقائه، واصفاً كل شيء بدقة متناهية، بدءاً من المكتبة إلى فنيات المنزل من نقوش ولوحات انتهاء بالنافذة المفتوحة على الحديقة، وكيف كان استقبال زوجة العميد طه حسين سوزان له، قبل حضوره واستقباله.

الكتاب ذاكرة المؤلف وتفاصيل علاقته به. تبقى «منشورات سيشات» الصادر عنها الكتاب، دار نشر مصرية جديدة، يشرف على إصداراتها الروائي المصري: أحمد زغلول الشيطي، وقد انطلقت بوسط القاهرة منذ عام 2022م.