علياء القصاب شغف الغوص لاستكشاف عالم البحار

المصدر: دبي - وفاء السويدي

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الغطس بالنسبة لعلياء القصاب هواية وحرفة ومتعة في المقام الأول، وصلت برياضتها إلى أن تكون مدربة، وتؤكد أن طموحاتها مع البحر لا حدود لها.. يقابلها شغفها بتلمس قاع البحار والدخول في السفن القديمة، وتوجه نصيحة خاصة للشباب بممارسة الرياضة عامة، والغوص على وجه الخصوص، الذي تراه أفضل علاج لكل من يعاني من التوتر والاكتئاب.

معدات خاصة

«البيان» التقت علياء القصاب للحديث عن هواية الغطس التي تمارسها منذ 2014، ونجحت في سنة 2016 في الحصول على رخصتها الأولى لممارسة الغطس السكوبا باستخدام أسطوانة الهواء، وتقول: غطس السكوبا هو الغوص الذي يتمكن الغطاس فيه من أن يتنفس تحت الماء بواسطة معدات خاصة ومحددة، ويتطلب منه تعلم الكثير من الأمور لصعوبة مقارنته بالغطس الحر، وقد حصلت على رخصة مدرب غطس السكوبا من منظمة ناوي، وأيضاً لدي رخصة غطس حر، وطموحاتي لا حدود لها، فأنا أطمع في البحر، وأحب كل شيء يتعلق به، ودائماً أسعى للأفضل وللمزيد.

وعن طريقة التخاطب بين الغواصين تحت الماء تقول: التخاطب يكون بلغة الإشارة تحت الماء، وتوجد لدينا إشارات مخصصة للتخاطب بيننا، وأقوم بعمل رحلات بحرية مخصصة للسيدات لغطس السكوبا والغوص الحر وأيضاً الصيد، كما توجد رحلات لكلا الجنسين بما يناسب الجميع، أحببت البحر واكتشفت عالم الغطس في سنة 2014 أثناء رحلة بحرية خارج الدولة، وبعدها امتلكت أول رخصة للغطس، وقد استفدت خبرات عدة من قبل المدربين والممارسين، كما أن الغوص بالنسبة لي هو أن أستمتع بكل دقيقة تحت الماء، وأتأمل المخلوقات.

وتنصح القصاب الشباب بأن يمارسوا ما يحبونه من ألعاب رياضية، أو أي نشاط سواء كان بدنياً أو عملياً حتى يختاروا الأفضل لهم، وفي رأيها التجربة هي الخيار الأفضل للقضاء على وقت الفراغ وتفريغ الطاقات في شيء إيجابي، وتشجع على تعلم كل ما هو يفيد من الحياة البحرية والحفاظ عليها والقضاء على الشعور بالخوف نحوها، لافتة إلى أن الدخول في تجارب جديدة يساعد في التغلب على المخاوف والخروج من منطقة الراحة.

متعة

وتؤكد القصاب أن المتعة الحقيقية هي عند لمس القاع والدخول إلى حطام السفن القديمة، والغطس الليلي لرؤية كائنات مختلفة، وتشير إلى أن في كل غطسة يزداد حبها للبحر، وتقول: أجد المتعة في مشاركة الآخرين هذا الحب وتعليم شباب المستقبل وصقل مهاراتهم بشيء مفيد، وبإمكانهم الدخول إلى العديد من التخصصات والتعلم، وأجد فرحتي عند مشاهدة من كانوا يعانون من التوتر والخوف، وأصبحوا يغطسون بكثرة وبكل أريحية، ومن وجهة نظري الخاصة الغطس هو أفضل علاج لكل من يعاني من التوتر والاكتئاب.