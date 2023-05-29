توقيع اتفاقية تعاون بين «الناشرين الإماراتيين» و«الإمارات للمكتبات»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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وقّعت «جمعية الناشرين الإماراتيين»، مذكرة تفاهم مع «جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات» بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم قطاعي النشر والمكتبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستطلق «الإمارات للمكتبات» بموجب هذه الاتفاقية مبادرةً لتقديم منحة نشر للكتب المتخصصة في مجال المكتبات.

وقّع اتفاقية التعاون رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، عبدالله الكعبي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، فهد علي المعمري، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات.

تبادل خبرات

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجمعية على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات مع جميع المؤسسات المعنية بالقطاعات المعرفية؛ للارتقاء بقطاع النشر في الدولة، ودفع عجلة صناعة الكتاب وتحويلها إلى صناعة مستدامة تخدم شتى حقول المعرفة، مؤكداً على تكامل الأدوار بين «الناشرين الإماراتيين» وجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في دعم جهود دور النشر ورفد دورها في تعزيز النهضة المعرفية والثقافية في الدولة.

وأضاف الكعبي: «نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى توفير المزيد من التسهيلات للمؤلفين والناشرين من أجل زيادة الإنتاج المعرفي، ورفد صناعة النشر بالإصدارات المتخصصة التي من شأنها تلبية احتياجات العاملين في قطاع المكتبات ومساعدتهم في مواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال، ما يسهم أيضاً في تعزيز تنافسية قطاع النشر الإماراتي وقدرته على التأثير معرفياً واقتصادياً».

مبادرات تفاؤل

من جهته، أكد فهد علي المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، أن «المبادرات والمشاريع والفعاليات المتخصصة، والتجارب الناجحة لجمعية الناشرين الإماراتيين جديرة بأن تجعلنا نتفاءل بمستقبل هذا التعاون الذي نتطلع إلى توسيع ميدانه مستقبلاً بما يعود بالفائدة على الطرفين. وتماشياً مع التطور الكبير في مجال المكتبات والمعلومات وفي قطاع النشر، وحرصاً من الطرفين على تنمية المعرفة والثقافة ونشرهما، وتقديم كل ما هو جديد بشأن تثقيف وتدريب وتأهيل المهتمين، فقد اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما من أجل تحقيق هذا الغرض».

دعم مالي

ركزت بنود مذكرة التفاهم على مبادرة منحة النشر خاصة، والتي ستطلقها جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، إلى تقديم الدعم المالي للناشرين الأعضاء في جمعية الناشرين الإماراتيين فقط، بحيث تكون كل دار نشر مؤهَّلة للحصول على تمويل لطباعة خمسة كتب كحد أقصى، شريطة أن يكون الكتاب جديداً ولم يتم نشره مسبقاً، وأن يكون متخصصاً في قطاع المكتبات.

وسوف تفتح المبادرة الباب أمام الناشرين من أعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين للتسجيل في الفترة من 1 حتى 31 أغسطس 2023 عبر الموقع الإلكتروني. فيما يُنتظر الإعلان عن نتائج المبادرة خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.