مجلس إدارة جديد لـ«الفجيرة الاجتماعية الثقافية»

المصدر: الفجيرة - البيان

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عقد مجلس الإدارة الجديد المنتخب لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، يوم الأحد 28 مايو 2023، اجتماعه الأول في مقر الجمعية بالفجيرة، وتم خلاله تشكيل مجلس الإدارة، باختيار خالد الظنحاني رئيساً للجمعية، وفاخرة بن داغر البلوشي نائباً أول للرئيس، وهدى الدهماني نائباً ثانياً للرئيس، والمهندسة ناعمة الموح أميناً عاماً، والمحامية موزة مسعود المطروشي مديراً مالياً.

كما تم توزيع مهام لجان الجمعية على الأعضاء، حيث عُيّن الدكتور حمد البقيشي مديراً تنفيذياً للجمعية، والدكتورة بدرية الظنحاني مديراً تنفيذياً للشؤون المجتمعية، ومديراً للسعادة والإيجابية، والمهندسة فاطمة الحنطوبي مديراً تنفيذياً للاستدامة، وموزة اليماحي مديراً تنفيذياً للبرامج والأنشطة.

استراتيجية مقبلة

ناقش المجلس الجديد استراتيجية عمل الجمعية في المرحلة المقبلة، التي تتطلب المزيد من التعاون من أجل تفعيلها، وإنجاحها للمساهمة في تحقيق أفضل النتائج لمصلحة الوطن والمجتمع، وشكر خالد الظنحاني، وأعضاء المجلس الجديد مجلس الإدارة السابق على جهوده خلال السنتين الأخيرتين، مؤكدين أن المجلس سيسعى لتطوير منظومة عمل متكاملة، بما يتوافق مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال الظنحاني: «سنعمل مع أعضاء الجمعية لنكون في مستوى ثقة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة؛ تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع، ومنارة للإشعاع المعرفي والحضاري».

وأضاف: «إن المجلس الجديد يمثل انطلاقة جديدة في مسيرة الجمعية للمضي قدماً نحو ريادة ثقافية وإبداعية إماراتية عالمية. ونحن جاهزون لمواصلة مسيرة الإنجازات استناداً إلى النجاحات، التي حققتها الجمعية، وبما اكتسبته من خبرات عملية ومعرفية، وما تمتلكه من إمكانات وكفاءات في قيادة العمل الثقافي والمجتمعي والتطوعي».