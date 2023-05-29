الفنان التشكيلي سعد يكن في «مؤسسة العويس» يوم الأربعاء

المصدر: دبي ــ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مساء يوم الأربعاء 31 مايو الجاري، محاضرة فنية للفنان السوري المخضرم سعد يكن بعنوان «أزمة التعبير عن التراث في الفن التشكيلي»، مع عرض شرائح مصورة، وذلك في السابعة والنصف مساء بقاعة المحاضرات بمبنى المؤسسة.

وسيقدم الفنان سعد يكن خلال محاضرته مقاربات لـ: أزمة الحرية والتعبير، والصورة والتنميط والدلالة والمصداقية والرهان وتضاد الأرهان، والحرية والمسؤولية وأزمة الخصوصية والتقليد، والإبداع رهان أم حاجة والتوليفة لفتة الماضي أم تجديد الحاضر، وإعادة التركيب بين الإبداع والتحول والهوية لعبة الماضي، الحقيقة، وجوهر التراث.

100 معرض

يذكر أن سعد يكن فنان تشكيلي سوري، من مواليد 1949 ولد في حلب، وقد شارك بأكثر من مئة معرض جماعي في دول عربية وأجنبية، وأعماله موزعة في مختلف أنحاء العالم.

تخرج سعد يكن في مركز الفنون التشكيلية بحلب سنة 1964، وفي سنة 1965 بدأ يشترك في معارض الدولة الرسمية، وقد انتسب إلى كلية الفنون الجميلة سنة 1970. في سنة 1981 قام بدعوة من الحكومة الأمريكية، بزيارة الولايات المتحدة، للمشاركة في برنامج خاص مع 9 فنانين من العالم للاطلاع على الفن الأمريكي المعاصر، وكان الفنان سعد يكن العربي الوحيد في هذا البرنامج.

تفرغ فني

في سنة 1985 قام بزيارة خاصة لبلغاريا بناء على دعوة من اتحاد الفنانين البلغار للتحكيم في البنالي العالمي بمدينة كابروفو، كما قام في السنة نفسها بإلقاء محاضرات عدة عن الفن المعاصر في جامعة حلب، وفي جامعة دمشق في 1986، وعمل لمدة خمس سنوات مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في دار المبرة بحلب. في سنة 1996 بدأ يعد ويقدم مجموعة من البرامج التلفزيونية عن الفن للفضائية السورية.

يجدر الذكر أن الفنان يعيش ويعمل في حلب متفرغاً للعمل الفني، وقد أصدر الأديب محمد جمعة حماد عام 2012 كتاباً حول حياة وأعمال الفنان بعنوان «سعد يكن مرايا الأزمنة الضائعة».