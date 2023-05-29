عبدالملك بن كايد القاسمي يشيد بالدراسات التاريخية لشباب الإمارات

المصدر: رأس الخيمة ــ وام

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أشاد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بجهود الباحثين والكتاب من شباب وفتيات الوطن في الاهتمام بتاريخ الإمارات والآباء والأجداد وتوثيق بحوثهم ومشاهداتهم وقراءاتهم.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، في مجلسه بمنطقة الزهراء برأس الخيمة اليوم، الباحث والمستكشف الإماراتي محمد علي عبدالله بن عليوه الشحي، الذي أهداه نسخة من كتابه «صفحات صخرية من التاريخ القديم بمرتفعات رؤوس الجبال في الخليج العربي».

واطلع معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، خلال اللقاء، على جهود المؤلف في إعداد كتابه الذي يوثق رحلات جبلية استكشافية لمواقع الرسوم والنقوش الصخرية الأثرية عبر المعلومة العلمية والصورة، معرباً معاليه عن تهانيه للباحثين والكتاب من شباب وفيات الوطن بمناسبة يوم الكاتب الإماراتي الذي يوافق 26 مايو من كل عام.