«تشريح سقطة» يفوز بالسعفة الذهبية في «كان»

المصدر: (كان ــ د ب أ)

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ذهبت السعفة الذهبية، الجائزة الأولى لمهرجان كان السينمائي، إلى المخرجة الفرنسية جوستين ترييه عن فيلمها «أناتومي أوف إيه فول» أو «تشريح سقطة»، حسبما أعلنت لجنة التحكيم مساء السبت.

وفاز الفيلم أمام 20 فيلماً آخر في المسابقة. وتم اتخاذ القرار من قبل لجنة تحكيم برئاسة الفائز العام الماضي، المخرج السويدي روبن أوستلوند. وكان الفيلم الكوميدي السويدي «مثلث الحزن» قد فاز بهذه الجائزة المرموقة العام الماضي. يشار إلى أن ترييه هي ثالث امرأة تفوز بالجائزة الأولى في مهرجان كان السينمائي. وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ثاني أهم جائزة في المهرجان، للمخرج البريطاني جوناثان جلايزر عن فيلم «ذا زون أوف إنترست»، وهو دراما باللغة الألمانية بطولة ساندرا هولر وكريستيان فريدل.

وتم منح جائزة أفضل مخرج للفرنسي تران آن هانج عن فيلم «لا باسيون دي دودن بوفو». وحصلت الممثلة التركية ميرفي ديزدار على جائزة أفضل ممثلة عن دورها كمدرس في فيلم «أباوت دراي جراسيس» للمخرج نورى بيلجي جيلان.