مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.. إصدارات نوعية ترسّخ الهوية الوطنية

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتفرد مشاركة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 32، التي اختتمت أمس بنجاحات متميزة، بكونها تضمنت مجموعة من الإصدارات التراثية، واستعرضت جملة تقنيات عصرية توظفها في خدمة حفظ التراث والهوية الوطنية.

وأكدت فاطمة بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز، أن مشاركة المركز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تأتي في إطار استراتيجيته، لتعريف الجمهور بأنشطة وعمل المركز التي تمثل قيمة ثقافية وعلمية وفكرية، تسهم في صون الهوية الوطنية، وحفظ الموروث الشعبي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى حرص المركز على التوسع الدائم في إصدار مجموعات جديدة من الكتب والمجموعات القصصية المعنية بتراث وهوية الدولة.

فرصة

استعرض المركز خلال مشاركته في معرض أبو ظبي سلسلة فريدة من آخر وأهم الإصدارات، وسلط الضوء على خدماته وأحدث التقنيات المعتمدة في الوصول لخدماته من خلال مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والفعاليات الثقافية والتراثية وورش العمل التي ينظمها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمهتمين في الوصول إلى هذه الإصدارات من خلال الخدمات الذكية التي يوفرها.

إصدارات

احتفى المركز من خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب بتوقيع 6 إصدارات شملت قصص الأطفال، الشعر، ودراسة عن القصة الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وقعت الكاتبة عائشة الغيص مجموعة من 4 قصص للأطفال، وكتاب «القيم الأخلاقية والتربوية في حكاية الطفل الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، كما وقع خليفة مطر الكتبي ديوان «وريث الشعر» وهو سيرة ذاتية للشاعر محمد بن مبارك الكتبي، وتجميع لأهم قصائده في الشعر الشعبي الإماراتي.

وواصلت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تغطيتها الإعلامية الحية طيلة أيام المعرض.