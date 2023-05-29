المعرض نافذة دولية معرفية لتعزيز العلاقات الثقافية

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ32 ونظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، إقبالاً متزايداً من المسؤولين والدبلوماسيين الدوليين الذين وقفوا على ما يمثله المعرض من نافذة دولية معرفية تسهم في تعزيز أواصر العلاقات الثقافية بين الدول وملتقى فكري يعزز نشر المعرفة بما يخدم البشرية ويسهم في استدامة مجالات حياتها وتحقيق الأمن والسلم في عيشها المشترك. زار المعرض عدد كبير من السفراء العرب والأجانب والمسؤولين الحكوميين للمشاركة في فعالياته المتنوعة.

وقام شون ميرفي القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالدولة بزيارة للمعرض اصطحبه خلالها الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية في جولة بين أركان وأروقة المعرض التي تعكس التنوع الثقافي والأجواء الفكرية النابضة بالحياة وتؤكد توظيف المعرفة والجهود الإنسانية في الحفاظ على الاستدامة أساساً ضرورياً لحياة آمنة.