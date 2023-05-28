«أبوظبي للكتاب».. تنظيم الدورة الثانية لمسابقة «الصين بعيون إماراتية»

المصدر: أبوظبي ــ وام

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نظمت مجموعة بيت الحكمة للثقافة بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، للعام الثاني على التوالي، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، الدورة الثانية من مسابقة الفنون والثقافة «الصين بعيون إماراتية»، التي تهدف إلى دعم طلبة الإمارات في تعلم اللغة الصينية وتعزيز العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية، إلى جانب تشجيع طلاب الإمارات على التحدث باللغة الصينية، في ظل علاقات الود والصداقة العميقة بين الشعبين الصديقين.

وشهدت أروقة المعرض مسابقة الإلقاء باللغة الصينية، التي تنافس فيها 30 طالباً وطالبة من مدارس الإمارات، وفازت فيها الطالبة الإماراتية «شيخة محمد» بالمركز الأول عن أدائها المتميز لأغنية «أحب أبي وأمي» باللغة الصينية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد السعيد، منظم المسابقة، إن المسابقة بدورتها الثانية شهدت إقبالاً كبيراً، وتزايد رغبة أولياء الأمور في إشراك أبنائهم فيها وتشجيعهم ليكونوا سفراء للثقافتين العربية والصينية معاً، مشيداً في الوقت ذاته بالدور المحوري لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في إنجاح هذه المسابقة، ومثنياً على دعمه الكبير لتنظيمها بهذا المستوى الاحترافي المتميز.