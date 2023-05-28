معرض أبوظبي للكتاب يعلن عن المدارس الفائزة في مسابقته

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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أعلن معرض أبوظبي الدولي للكتاب عن المدارس الفائزة بالمسابقة التي نظمها في دورته الثانية والثلاثين، والتي هدفت إلى تعميق مشاركة الطالب والأسرة والمعلم وذلك في إطار توسيع مساحة أنشطة المعرض لتصبح أكثر من عرض الكتب واستضافة المؤلفين، إذ حصل الطفل من خلال المسابقة على فرصة ذهبية للإبداع فيما حل المعرض ضيفا على الطالب في بيته ومدرسته.

وأولى معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال دورته الحالية اهتماما كبيرا بتنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة للألطفال والكبار تجلى فيها حرص المنظمين على المضي قدماً في رفد ثورة الثقافة التي تتبناها دولة الإمارات وتطبيقها على أرض الواقع من خلال التركيز على تنشئة جيل متسلح بالعلم والمعرفة وإثراء خبرات الأطفال وتفجير طاقاتهم الكامنة.

وقدم الطلاب المشاركون في المسابقة خلاصة فهمهم للمحاور الثالثة في دورة المعرض الحالية حول شخصية العام "ابن خلدون"، وضيف الشرف "تركيا"، ومفهوم الاستدامة إذ تراوحت أعمالهم بين العروض التقديمية والفيديوهات والرسوم بالإضافة إلى المسرحيات والأبحاث.

واستمر استقبال المشاركات في المسابقة حتى انطلاق فعاليات المعرض حيث بلغ عدد المدارس المشاركة 33 مدرسة من القطاعين الخاص والحكومي توزعت بين مناطق أبوظبي والعين والظفرة وبلغ عدد الطالب المشاركين 405 طلاب بإشراف 33 مدرّسا.ً

واعتمدت اللجنة في تقييمها ومفاضلتها على عدد من النقاط أهمها: عدد الطالب المشاركين، وعدد الطالب المستفيدين، إضافة إلى الأفكار المبتكرة.

وحصد جائزة المسابقة عدد من مدارس أبوظبي والعين والغربية؛ ففي أبوظبي فازت كل من مدارس فرجينيا الدولية الخاصة، والنهضة الدولية الخاصة للبنات، ورويال الأمريكية الخاصة، والقمة الدولية الخاصة، والشروق الانجليزية الخاصة، والمها الحكومية للبنات، والظبيانية الخاصة - مؤسسة التنمية الأسرية، والريان الدولية الخاصة؛ كما فازت من مدارس العين، مدرسة البيرق للشراكات التعليمية؛ ومن المنطقة الغربية فازت مدرسة بعيا للتعليم الأساسي والثانوي.

وتعد هذه الفعالية نقطة البداية لعدد من الفعاليات المختلفة التي يخطط مركز أبوظبي للغة العربية إقامتها تباعاً على مدار العام في المعارض المحلية ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب وقد جاءت ضمن جهود المعرض في توسيع مساحة أنشطته وتفعيل التواصل والمشاركات مع مؤسسات المجتمع المحلي لتتَّسق مع ما سجلته الدورة الثانية والثلاثين بأنها الأضخم في تاريخ المعرض من حيث المساحة التي يشغلها وعدد المشاركين واستضافته لجدول حافل بالفعاليات الثقافية والأدبية والمعرفية والفنية التي ستتخطى بمجملها ألفي فعالية.