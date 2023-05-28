«العويس الثقافية» تختتم مشاركتها في «أبوظبي للكتاب» بندوة ثقافية و توقيع كتابين

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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اختتمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مشاركتها في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب بندوة ثقافية وحفلي توقيع كتابين جديدين صادرين عن المؤسسة.

وأقيمت السبت جلسة حوارية مع الروائية د. ميرال الطحاوي حول روايتها (أيام الشمس المشرقة)، بالتعاون مع نادي الكتاب وبمشاركة الدكتورة فاطمة البودي وأدارتها الإعلامية نوار أبو غازي، حيث تحدثت الطحاوي عن ظروف كتابة الرواية التي وصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2023، مشيرة إلى أنها تتناول صعوبات حياة المهاجرين واللاجئين في البلدان الجديدة التي ذهبوا إليها، والتي ظنّوها فضاءً لتحقُّق أحلامهم، ليفاجأوا أنها مقبرةٌ لهذه الأحلام، حيث يتمُّ استغلال هؤلاء في أعمالٍ شاقة بسبب وضعهم غير الشرعي.

وكذلك تداخلت الدكتورة فاطمة البودي مديرة دار العين للنشر وتحدثت عن ظروف نشر الرواية والتسمية والحوارات التي تمت مع الكاتبة لتظهر الرواية بهذا الشكل.

وحضر الجلسة الحوارية عدد من الشخصيات الثقافية بينهم روائيون وشعراء ومثقفون وغيرهم من أصدقاء المؤسسة ومنتسبي نادي الكتاب، والذين شاركوا بحيوية في الحوار الخاص بالرواية وبالشخصيات المركزية والفضاء الجغرافي الذي تتحرك فيه.

شهادة تقدير

وقد كرم إبراهيم الهاشمي الكاتبة ميرال الطحاوي بشهادة تقدير كما قدم ياسر دحي شهادة مماثلة لفاطمة البودي وتم تبادل شهادة التقدير بين مؤسسة العويس ونادي الكتاب.

وتواصلت فعاليات مؤسسة العويس بحفل توقيع كتاب «ثاني السويدي.. ريق الشعر لا يجف في بحر المعيريض» للدكتور شاكر نوري الذي أشار إلى آلية إنتاج الكتاب والبحث والتقصي اللذين كانا أساس المصداقية للحصول على المعلومة الدقيقة. وكذلك بيّن الدكتور هيثم يحيى الخواجة ظروف تأليف كتاب «ترتيل الصدى.. تجربة الشاعر أحمد عيسى العسم» ووقع بدوره عشرات النسخ للحاضرين.

يذكر أن الكتابين صدرا عن سلسلة أعلام من الإمارات التي تصدر تباعاً عن مؤسسة العويس الثقافية وترصد حياة الشخصيات الثقافية التي أثرت وأغنت الحياة الثقافية الإماراتية.

مجموعة مميزة

وكانت مؤسسة العويس قد شاركت في معرض أبوظبي الدولي للكتاب من 22 ولغاية 28 مايو 2023 الجاري بمجموعة لافتة من الفعاليات الثقافية وشارك فيها نخبة من المبدعين أمثال: د. علي جعفر العلاق وقاسم حداد وسوسن دهنيم وإبراهيم الهاشمي وحسين درويش ونبيل سليمان وجمال مطر وصالحة عبيد حسن وعفراء محمود، ود. هيثم يحيى الخواجة، ود. شاكر نوري ود. ميرال الطحاوي ود. فاطمة البودي وغيرهم.