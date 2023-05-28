«خليفة التربوية».. برامج ترسخ الاستدامة

المصدر: أبوظبي-البيان

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أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية على أن استدامة البيئة وصون الحياة البرية والفطرية واجب الأجيال الحالية تجاه الأجيال المقبلة، ومن هنا تأتي أهمية رسالة معرض أبوظبي الدولي للكتاب في تسليط الضوء على الاستدامة وضرورة توسيع قاعدة التوعية المجتمعية بها بين الأفراد ومختلف الجهات، وغرس مفاهيم الاستدامة لدى النشء في مرحلة عمرية مبكرة.

جاء ذلك خلال الورشة التطبيقية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة بعنوان «استدامة البيئة للأجيال القادمة» وحضرتها الدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، وتحدث فيها عبيد سليمان الجعيدي أخصائي أول برامج التوعية بهيئة البيئة في أبوظبي.

وقال عبيد الجعيدي: منذ إنشائها وضعت هيئة البيئة – أبوظبي خططاً وبرامج للتوعية البيئية تستهدف جميع قطاعات وفئات المجتمع، ولقد تم اختيار الفئات المستهدفة لتتوافق مع الهدف الإستراتيجي لإمارة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة باتباع نهج جديد تواكبه منهجيات وآليات عمل، ودرجة عالية من الانسجام لتحديات الواقع وإمكانياته وأوضاع العالم ومتغيراته في مجالات هامة مثل: التنوع البيولوجي، والنفايات، والطاقة، وغيرها من القضايا العالمية الملحة الأخرى مثل تغير المناخ.