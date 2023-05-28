«جماليات السرد الروائي في الإمارات» موضوع جلسة في جناح «مؤسسة العويس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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قدم الروائي نبيل سليمان محاضرة بعنوان «جماليات السرد الروائي في الإمارات»، ووقع روايته جداريات الشام «نمنوما»، مساء أول من أمس، في جناح مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث حضرها جمهور من المثقفين والمهتمين وأصدقاء المؤسسة.

وقدم للجلسة الأديب إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مشيراً إلى أن سليمان فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في حقل الرواية والقصة والمسرحية، بالدورة السابعة عشر، وفي جعبته سبعة وخمسون كتاباً، منها اثنتان وعشرون رواية، وصدر ثلاثة عشر كتاباً حول أعماله، والعديد من المقالات والأطروحات الجامعية. كما حصل على العديد من الجوائز، آخرها جائزة سلطان العويس الثقافية 2021. وتُرجمت بعض رواياته إلى الروسية والإسبانية، والفارسية والإنجليزية والدانماركية. كما شارك الكاتب في التحكيم للعديد من الجوائز والدراسات.

وقال نبيل سليمان في الجلسة، إن السرد في الإمارات تضاعف وتنوّع سريعاً، وبخاصة خلال العقدين الماضيين، وتناول مجموعة كبيرة من الأسماء الأدبية في الإمارات، مثل: علي أبو الريش، لولوة المنصوري، ريم الكمالي، عادل خزام، عبد العزيز المسلم، إبراهيم مبارك، ميسون صقر، سلطان العميمي، مريم الشحي، مريم الغفلي، صالحة عبيد، باسمة يونس، فاطمة المزروعي، أسماء الزرعوني وغيرهم.

وكانت الأمسية فرصة للحوار المثمر، الذي أضاء على بعض مواقع القصة والرواية، وأغنى جوانب أخرى من السرد في الإمارات، ثم قدم إبراهيم الهاشمي شهادة تقدير باسم مؤسسة العويس، للروائي نبيل سليمان.

وبعد ذلك، وقّع نبيل سليمان روايته جداريات الشام «نمنوما»، الصادرة حديثاً عن مؤسسة العويس الثقافية، ضمن سلسلة «الفائزون».