انطلاق فعاليات مهرجان دبا الحصن للمسرح

المصدر: دبي ــ البيان

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتحت مساء أول من أمس، في المركز الثقافي بدبا الحصن، فعاليات الدورة السادسة من «مهرجان المسرح الثنائي» بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة- مدير المهرجان، والعديد من المسرحيين المحليين والعرب.

وفي مستهل الحفل، رحب عبدالله العويس بمديري ومخرجي الفرق المشاركة فوق خشبة المسرح، ونقل إليهم تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة.

وتتمثل أسماء مديري الفرق ومخرجي العروض، في المهرجان، بـ: أحمد السلمان مخرج العرض الكويتي «الشفاف»، ودلال الفياض مخرجة العرض الأردني «منظر طبيعي»، وعماد جلول مدير مديرية المسارح في سوريا التي تشارك بمسرحية «السيرك» إخراج أيمن زيدان، ومحمد مرسي مخرج العرض المصري «النافذة»، وعبدالله الجروان مساعد مخرج العرض الإماراتي.

وبمناسبة الدورة الجديدة قال العويس: «إن مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي يستكمل عروضه وأنشطته الفكرية والتدريبية بفضل مكرمات وجهود صاحب السمو حاكم الشارقة الداعمة والملهمة للمسرح والمسرحيين في الإمارات والوطن العربي». وأشار العويس إلى أن المهرجان «يجمع سنوياً التجارب والأسماء المسرحية المحلية والعربية ويتيح لها فرصاً ملموسة لتبادل الخبرات والأفكار وبناء الصلات والشراكات الفاعلة.. دفعاً وتطويراً لمسيرة المسرح العربي».

وشهد جمهور اليوم الأول العرض الإماراتي «حدث ذات مرة» لفرقة دبا الحصن للتراث والثقافة والمسرح، الذي أعده وأخرجه مهند كريم. ومثلت مهنة المسرح والتحديات التي تواجه المشتغلين بها على الصعيدين المادي والمعنوي، موضوعاً للعرض، الذي تطورت وقائعه من حوار عادي إلى سجال حاد بين «مخرج» - أدى الدور نبيل المازمي- و«ممثل» – شريف عمر. إذ بدا الأول مستغرقاً في الحديث عن قضايا فنية وفلسفية، والأعباء النفسية لعصر الاستهلاك والذكاء الاصطناعي والشعور المكثف باليأس والملل، بينما ظهر الثاني متأثراً بالمشكلات الاقتصادية التي يواجهها في حياته اليومية: ضآلة الفرص، أو الاضطرار للعمل لوقت أطول بعائد مادي ضعيف، وحظوة اجتماعية أقل.

هذا، وقدم أحمد سلطان سليمان الظهوري، نائب المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن الذي رعى اليوم الأول للمهرجان، شهادة تقديرية لفريق مسرحية «حدث ذات مرة».