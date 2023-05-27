انطلاق مهرجان دبي لموسيقى الشباب نوفمبر المقبل

المصدر: البيان

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تنظّم هيئة الثقافة والفنون في دبي الدورة الثانية من مهرجان دبي لموسيقى الشباب، وذلك خلال شهر نوفمبر 2023، حرصاً على تفعيل الحراك الموسيقي في إمارة دبي، ودعم بنية تحتية محفزة للصناعات الثقافية والإبداعية، وتمكين المواهب المبدعة من الإماراتيين والمقيمين والحفاظ عليها.

ويحمل المهرجان طابعاً شبابياً، مستمداً من أفكار ومؤلفات موسيقية تخص الفئة الشبابية، ويفتتح بأمسية موسيقية مميزة من حيث الشكل والمضمون من عزف الشباب المواطنين والمقيمين على أرض دولة الامارات.

ويسعى المهرجان إلى تسليط الضوء على إبداعات مراكز الفنون الموسيقية الخاصة والحكومية، والشركات الفردية المختصة بالمجال الموسيقي، والموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر منصة للتعريف بالمواهب الشابة وإمكاناتهم في كافة مجالات الفنون الموسيقية، كالغناء والتأليف الموسيقي والعزف على الآلات والتلحين والأداء الحركي وغيرها، إضافة الى أنّ المهرجان يحتفي في كلّ عام بشخصية رائدة ومؤثرة في مجال الفنون الموسيقية.

ويعتبر مهرجان دبي لموسيقى الشباب الشريان والرافد الرئيس لضخ القطاع الفني والموسيقي في إمارة دبي بالمواهب من فئة الشباب، وبالتحديد الفئة العمرية (15 إلى 35 عاماً)، وهو أول مهرجان يُقام لهذه الفئة، ويعدّ متفرداً بنوعيته وحجم الطلب عليه، من كل الفئات العمرية في المجتمع.