راشد الكوس: «أبوظبي للكتاب» يقدم دعماً نوعياً للناشر

المصدر: أبوظبي ــ محمد محسن

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أكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب حدث مهم، تحرص الجمعية على المشاركة فيه بشكل دائم لأهميته للساحة الثقافية وتنوع فعالياته، مشيراً إلى أن المعرض يقدم من خلال برامجه الدعم النوعي للناشر الإماراتي.

وقال الكوس في تصريحاته لـ«البيان»: تشارك الجمعية بجناح يضم شركة منصة للتوزيع، بالإضافة إلى عرض إصدارات الناشر الإماراتي لبيعها وتسويقها، بهدف وصولها إلى القراء بشكل ميسر، بجانب شراكات وعقود بيع لجهات دولية، وذلك بهدف إيصال الناشر الإماراتي إلى آفاق جديدة، تعكس الثقافة الإماراتية، وأوضح الكوس أن لقاء الكاتب بالجمهور يعتبر تسوقاً في حد ذاته، لافتاً إلى شروع العديد من المؤلفين في استخدام «البودكاست» في عرض ملخصات الكتب، لتشويق الجمهور لاقتنائها، حيث تدعم تلك التقنيات الحديثة تسويق الكتاب الورقي.

ولفت الكوس إلى أن الإصدارات الإماراتية متميزة، حيث توجد نقلة نوعية في الإصدارات من ناحية الطباعة والرسومات والأساليب المستخدمة في عرض المحتوى، ولا شك في أن المحتوى الجيد دائماً يفرض نفسه، حيث إن الكاتب الجيد هو المسوق الرئيس لإصداراته، ويستمر مع الزمن، أما الكتب ضعيفة المستوى فتظهر مثل الفقاعة، وتختفي بشكل سريع.

وشدد الكوس على أن الكاتب الإماراتي سفير لبلده، فلا بد أن يحرص كل الحرص عن ماذا يكتب ويعرض وينشر، ومراجعة كل كلمة ودلالاتها قبل تقديمها إلى العالم، حيث يجب أن يكون الصورة المضيفة، التي تعكس قيمة وقامة دولة الإمارات وجهود القيادة الرشيدة في إعلاء شأنها وتطورها، ورسم ملامح نهضتها، مع الحفاظ على العادات والتقاليد، والموروث الشعبي الأصيل للدولة.