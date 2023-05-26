«أبوظبي الدولي للكتاب».. منصة معرفية وتعليمية للأجيال

المصدر: أبوظبي - وام

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يشكل معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 حاضنة معرفية، تعزز الوعي الثقافي لدى الأجيال الناشئة، وتقدم لهم فرص التعلم المستمر، الذي يسهم في تنمية مهاراتهم وثقل قدراتهم، وتأهيلهم بالشكل الأمثل للمستقبل.

ووفر المعرض منصة متميزة لمختلف المؤسسات التعليمية في الدولة، ما أسهم في مساعدتهم على طرح مبادرات متنوعة للطلبة، تركز بالدرجة الأولى على تعزيز ارتباطهم بالقراءة وترسيخ الهوية الوطنية، وتوسيع مداركهم ومساعدتهم على استكشاف مستقبلهم.

وأكد مسؤولون ومشاركون في المعرض أهمية هذا الحدث الثقافي العالمي في توفير قنوات تواصل بين المثقفين والأدباء والناشرين من جهة والطلبة والشباب من جهة أخرى، بالإضافة إلى توفير وعاء معرفي ثري، تنهل منه أجيال المستقبل.

وقال الدكتور أحمد السعيد المدير التنفيذي لبيت الحكمة للثقافة الصيني: إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يشكل منصة ثقافية وتعليمية مهمة للطلبة والأجيال الناشئة، من أجل زيادة شغفهم بالقراءة، إضافة إلى توفير قنوات تواصل بينهم وبين النخب الثقافية والأدبية ليس على الصعيد المحلي وحسب، وإنما على الصعيد الإقليمي والعالمي.

من جانبها أكدت عائشة عيد المزروعي مدير إدارة معرض الكتاب والفعاليات في مركز أبوظبي للغة العربية أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يتضمن برنامجاً تعليمياً ثرياً لطلبة المدارس والجامعات، يشمل مجموعة متنوعة من الجلسات والفعاليات التعليمية والتثقيفية، يشارك فيها العديد من الأدباء والمؤلفين، بهدف الإثراء المعرفي للطلبة وتوفير قنوات تواصل تربطهم بالأدباء والمثقفين.

من ناحيته أكد عبدالله خليفة الحفيتي نائب مساعد الرئيس لشؤون المكتبات في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: حرصنا من خلال مبادرتنا بتوزيع نحو 4000 كتاب مجاني على الطلبة زوار المعرض على تعزيز معارفهم وتنمية الوعي الثقافي لديهم.

وقال: إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعد واحداً من أضخم معارض الكتاب على مستوى العالم، ويشكل منارة معرفية فريدة، نحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل لتوسيع المعرفة لدى الأجيال الناشئة.