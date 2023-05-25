الفيّ المرزوقي.. أصغر رسامة وناشرة توقع «الأرنب الضائع»

المصدر: أبوظبي ــ محمد محسن

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وقعت الفيّ المرزوقي، أصغر رسامة وناشرة لقصص الأطفال بعمر 4 سنوات ونصف، على قصتها «الأرنب الضائع» من خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في منصة توقيع الناشرين، وكشفت الطفلة أنها حققت أول أحلامها وتطمح في تقديم المزيد من الكتب والرسومات بالرغم من صغر سنها.

وأعربت الفيّ عن حبها لبلدها الإمارات التي تدعم وتشجع الفئات الصغيرة من المجتمع وتدعم مواهبهم لنشر الثقافة واللغة العربية.

من جانبها قالت طيب البري والدة الطفلة: إن ابنتها تحب القراءة والرسم، وتصطنع شخصيات خيالية، كما أنها تستمتع بالتعبير عن المشاعر والأحاسيس من خلال سرد القصص لهذه الشخصيات، وقد أذهلتني ردة فعل ابنتي الفيّ لأنها أخبرتني أنها قادرة على كتابة ورسم كتابها الصوري للأطفال، ولذلك عملت على دعمها وتوفير كافة الإمكانيات لتعزيز موهبتها.

وتضيف والدة الطفلة: أمضت الفيّ 3 أيام في كتابة ورسم قصتها بالكامل بالإضافة إلى رسم وتلوين جميع الصور وفي النهاية، ابتكرت الفيّ أبسط سيناريو لها «الأرنب الضائع»، وقد اندهشت عندما أطلعتني على رسوماتها وكيف أصبحت فكرتها حقيقية وكان لها عنوان.

وتوضح والدتها بأن إبداع ابنتها الفيّ بدأ منذ عمر السنتين حيث كانت تحب الاستماع إلى قصص ما قبل النوم والتعرف على الأسماء والحروف، وعلى ما يبدو قراءتي للقصص لها جعلها تسأل أسئلة كثيرة وتبحث عن حبكات ونهايات القصص، فكانت دائماً تسألني أسئلة غريبة مثل كم عمر الشجرة؟ هل تضحك الورود؟، لم تكن الفيّ مهتمة بالتلفاز بقدر شغفها بالرسم والكتابة.