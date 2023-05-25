«معرض الكتاب 2023» يستحدث منصة «بودكاست أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستقطب دورة العام الحالي من معرض أبوظبي الدولي للكتاب مجموعة من أبرز مقدمي البودكاست، وصناع المحتوى المتميز في هذا المجال على مستوى العالم العربي، والذين سيكون بمقدور زوار منصة «بودكاست من أبوظبي» التعرف إليهم عن كثب، ومشاهدتهم أثناء تسجيل حلقات برامجهم مباشرة من قلب المعرض.

وستمنح «بودكاست من أبوظبي» الجمهور فرصة لقاء مقدمي البودكاست بشكل مباشر، ومحاورتهم بعد انتهاء جلسات البودكاست، للتعرف على تجاربهم وأفكارهم الملهمة والاستفادة منها، وتعزيز نهج الابتكار في عالم المحتوى الرقمي.