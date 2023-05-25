«العويس الثقافية» تنظم ندوة «شهادات في الرواية الإماراتية»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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في أول مشاركة لها في فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في جناحها، مساء يوم الأربعاء 24 مايو الجاري، ندوة ثقافية بعنوان «تجارب وأصوات.. شهادات في الرواية الإماراتية»، شارك فيها كل من الإعلامي جمال مطر، والقاصة صالحة عبيد حسن، والقاصة عفراء محمود، وأدارها الشاعر والصحافي حسين درويش، بحضور جمع من المثقفين والمهتمين وأصدقاء المؤسسة.

3 روايات

تناولت الندوة ثلاث روايات هي: «ربيع الغابة» لجمال مطر، و«بظل كبير» لعفراء محمود، و«لعلها مزحة» لصالحة عبيد، وتنتمي تلك الروايات إلى عالم الرواية الجديد في الإمارات خصوصاً أن مواقيت صدورها لعب دوراً في بناء عالمها السردي، الذي قارب الجغرافية المحلية بشكل مباشر، كما في روايتي «بظل كبير» و«لعلها مزحة»، أو عالم رمزي متخيل كما في «ربيع الغابة»، التي دارت في عالم الحيوانات.

قال الروائي والإعلامي جمال مطر عن روايته «ربيع الغابة»: إنها كتبت لتكون فيلماً لرسوم متحركة، ثم تحولت إلى رواية خلال فترة الحجر، بسبب وباء كورونا، وقد استغرقت في كتابتها 5 أشهر، بينما أشارت عفراء محمود إلى أن روايتها دفعتها للخوض في عالم الإدمان وتداعياته النفسية والاجتماعية لتكتب نصاً جريئاً عن هذا العالم الحساس، في حين كان لرواية صالحة عبيد «لعلها مزحة» حضور جغرافي، وهي تتخذ من الشارقة مكاناً لبناء الحكاية بين زمنين: زمن شخصية مسلم، وزمن شخصية ميرا، واستغرق ذلك منها عامين كاملين.

مداخلات ثرية

أسست الندوة لحوار موسع مع الحضور، شارك فيه علي العبدان، وناجي الحاي، ومريم الزرعوني، ووليد الزيادي، وغيرهم من المثقفين، وقد أغنت مداخلاتهم عالم الندوة خصوصاً أنها تناولت كل رواية بشكل موضوعي.

ثم كرم إبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي للمؤسسة، المشاركين في الندوة، وقدم لهم الشهادات التقديرية وشكرهم على مشاركتهم في هذه الندوة الغنية والمفيدة.

فعاليات مستمرة

تتواصل فعاليات مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث سيقدم الناقد السوري نبيل سليمان محاضرة بعنوان: «جماليات السرد الروائي في الإمارات»، يصاحبها حفل توقيع روايته «جداريات الشام.. نمنوما» الصادرة حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن سلسلة «الفائزون»، في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة 26 مايو الجاري.

وتأتي المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة للكُتاب تأكيداً على رسالتها في خدمة الثقافة، وتعزيز حضورها في المجتمع العربي، من خلال تكريم الأدباء والفنانين والمبدعين العرب، الذين خدموا الثقافة العربية، وأعطوها الوهج والبريق.