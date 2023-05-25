وفد من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يزور «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وعلى رأسهم عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، الدورة الـ32 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب. ضم الوفد، محمد عبدالله بن دلموك مدير الدعم المؤسسي، وفاطمة بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات، وراشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، واليازية خليفة المري مدير مكتب التدقيق، وسعاد درويش مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والجودة. واستمع الوفد لشرح مفصل عن أحدث الإصدارات الجديدة التي عرضتها أجنحة ومنصات النشر والمؤسسات الثقافية والعلمية المشاركة في المعرض.

وقال عبدالله حمدان بن دلموك: «عودتنا العاصمة الحبيبة على التميز، نتشرف بتواجدنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يشهد تطورًا مستمرًا عامًا بعد آخر». وأكد بن دلموك أن دولة الإمارات تمتلك حراكًا ثقافيًا متميزًا، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه الأنشطة الثقافية تحمل في مضمونها قيم الاحترام والتعايش المتأصلة في تاريخ الدولة، وعلى رأسها معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي بات من أهم الفعاليات المرتقبة على الأجندة الثقافية العالمية.