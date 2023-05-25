«مؤسَّسة محمد بن راشد للمعرفة» تستعرض مبادراتها النوعية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظَّمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خلال اليوم الثاني من مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، عدداً من الفعاليات والندوات المتنوعة. كما استعرضت المؤسَّسة مشاريعها وبرامجها المعرفية أمام جمهور المعرض، وسلَّطت الضوء على دورها في دعم مسارات المعرفة وتمكين الأجيال المستقبلية من ابتكار حلول مستدامة.

وخلال زيارة قام بها اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، إلى منصة المؤسَّسة في المعرض، استعرض جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مبادرات ومشاريع المؤسَّسة، كما أكَّد أن المعرض وفَّر الفرصة لتعزيز العلاقات والتواصل مع صناع القرار في عالم النشر والمعرفة، وتسليط الضوء على أهمية التركيز على دور المعرفة في العالم.

وقال جمال بن حويرب: تهدف المؤسَّسة إلى خلق بيئة تعليمية محفزة ومبتكرة، تعزز القدرات الفكرية والإبداعية للأفراد، وتسهم في بناء مجتمع المعرفة المستدام. وتتحقق هذه الأهداف من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج التعليمية المبتكرة.